Az új épületben olyan kórtermeket is kialakítottak, ahol az egyik szülő is beköltözhet gyermeke mellé, amennyiben ez indokolt. A beruházás során az 1,2 milliárd forinton felül több mint százmillió forint értékben szereztek be eszközöket.

Kásler Miklós kijelentette, egy ország minőségét meghatározza, hogy mennyit foglalkozik a jövőjével, a jövőt pedig a gyermekek jelentik.

A tárcavezető kifejtette, a gyermekgyógyászati nemzeti program célja az, hogy a gyermekek mind testileg, mind pedig lelkileg egészséges viszonyok között nőhessenek fel.

Közölte, a program folyományaként a kormány országos hálózatot épít, amelyben kiemelt figyelmet kapnak az ország elmaradottabb régiói.

– Napjainkban kiemelten fontos kérdés, hogyan vigyázzunk gyermekeinkre, hogyan őrködjünk az egészségük felett – vélekedett Hoppál Péter, Pécs és térsége országgyűlési képviselője.

A fideszes politikus szerint az, hogy a gyermekgyógyászati klinikát ezzel, és egy most meginduló újabb beruházással majdnem ötmilliárd forinttal fejlesztik, világosan megmutatja, hogy ma Magyarországon a gyermekek jelentik a legnagyobb értéket.

– Az elmúlt pár hónapban tízmilliárdos nagyságrendű egészségügyi fejlesztéseket adhattunk át. Ez azt mutatja, hogy mind a pécsiek, mind a kormány számára az egyik legfontosabb cél az élet védelme – mondta beszédében Kővári János, Baranya megye fenntartható fejlődéséért felelős biztosa.

Az épületátadót követően letették az alapkövét a szomszédos területen a gyermeksürgősségi leendő épületének is. Az új épület ezerháromszáz négyzetméteres, és közel ugyanekkora részét újítják fel a meglévő gyermekklinikai épületegyüttesnek, összesen közel 2,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból.