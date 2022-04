A háború és az infláció egymást erősítő hatása mutatkozik meg abban, hogy a lakáscélú ingatlanvásárlást sokan elhalasztják, az infláció pedig közvetlenül hat a befektetői vásárlások alakulására. Az Ingatlanbazár szerint mindez várható volt, és a magyar állampapírok kamatának megemelése ellenére sem számíthatunk arra, hogy az ingatlan megszűnik drága, de értéktartó befektetésnek lenni.

Alátámasztják ezt a legnagyobb hazai ingatlanos franchise-hálózatok elemzései is, köztük a Duna House véleménye, amely szintén a családi erőforrások átcsoportosítása utáni időszakra teszi az ingatlanvásárlások számának ismételt felívelését.



Hitelek és energiaárak

A családok problémáját nem annyira a dráguló hitelek, mint inkább az energia kiszámíthatatlanul emelkedő ára jelenti – ezt a háború alaposan megtetézi –, így ezt jelenleg nagyon nehéz beépíteni egy olyan család költségvetésébe, amely stabilan fizeti vissza ingatlanhitelét. Emiatt a családi ingatlant vásárlók most kivárnak, nagyon sokan reménykednek benne, hogy véget ér a háború, és szeretnének biztos támpontot kapni a döntéseikhez.

Az is a kivárás oldalára billenti a mérleget, hogy a hitelek drágulását a svájci frank alapú hiteleken edződött magyar lakosság még nem tartja vészesnek, és nincsenek is olyan sokan, akik valamilyen más vásárlás nyomán ki lennének téve e veszélynek.

Az Ingatlanbazár megerősítette, hogy a keresések száma lecsökkent a háború hatására (igaz, a tavaly nyári foci-Európa-bajnokság idején is volt kereséscsökkenés), de a hiányzók inkább a bizonytalanok, illetve a lehetőségek felől érdeklődő, befektetési ingatlanokat keresők.

Viszont az, aki keres, többet és többször keres – tudtuk meg. Az ingatlant keresők megnéznek magasabb árkategóriákat is, mint a háború előtt. Ennek oka az „inflációtudat”, és talán az is, hogy él a – sajnos hiú – remény, hogy ebben az időszakban kevesebb a vásárló, ezért az árak is elindulnak lefelé.



Marad a magas ár

Sajnos az árak maradnak, a legjobb esetben stagnálás várható a fenti tényezők miatt. Ugyanennyi jel mutat az áremelkedés felé, mert a munkaerő, az építőanyagok és általában az energia ára egyaránt felfelé megy, s ez főleg az új építésű ingatlanok potenciális vásárlóinak életét keseríti meg.

A befektetési ingatlanvásárlások büdzséjét egészen biztosan újra kell számolniuk a vásárlóknak. Az új projektek elindításakor a beruházók biztosan figyelembe veszik majd a tavalyi rossz tapasztalatokat, de általános nézet, hogy a nagy kereslet miatt az épülő ingatlanokat át is fogják adni, nem lesz bedőlés.

De milyen áron? Ez annyira sokismeretlenes egyenlet, hogy valóban csak találgatni lehet. Egy biztos: a Duna House elemzése is megerősíti, hogy az új építésű projektekbe beruházók a teljes áremelkedést nem fogják tudni érvényesíteni a folyamatban lévő projektekben, így az árak sem szabadulnak el olyan mértékben, ahogy azt az infláció alapján várni lehet.



Még érdemes venni

A rés azonban nőhet az új építésű és a használt ingatlanok árai között. Az élet általános drágulása megkeseríti a lakáscélú, használt ingatlanok vásárlóinak helyzetét is, nekik a hitelek ára mellett a különböző ingatlantípusok vásárlási trendjeit is érdemes figyelemmel követniük.

Az Ingatlanbazár úgy tapasztalja, hogy a Covid–19-­pandémia kezdete óta tartó, családiház-keresési cunami egyszerű hullámmá szelídült, és ismét nagyobb szerepet kapnak az olcsóbb kategóriák, így a panellakások és a használt téglalakások. A falusi csokot potenciálisan igénybe vevők a hihetetlen ütemben emelkedő benzinár aggaszthatja: ha így marad hosszabb időre, nemigen éri meg a városok környékéről naponta autóval ingázni. Ez a vásárlói réteg tehát az üzemanyagok árának további maximálását várja.

Mégis, minden oldalról azt a tanácsot halljuk, hogy most érdemes ingatlant vásárolni. Ez a vélekedés azt veszi figyelembe, hogy sok árat befolyásoló tényező hosszabb távon is velünk maradhat: a hitelek tovább drágulhatnak, az új építésűek árára a horrorisztikus helyett új jelzőt kell kitalálnunk, és a használt ingatlanok tulajdonosai is magasabb eladási árban reménykedhetnek, ami öngerjesztő folyamattá is válhat.

Figyelni kell a hirdetéseket

Ez lehet az oka, hogy az ingatlanbazáros keresések jobban megoszlanak a korábbi sztáringatlantípusok és lokációk között, ami ismét egyfajta egyensúlyt eredményezhet. Egy biztos: keresni kell, használni kell a hirdetésfigyelési szolgáltatást, és az Ingatlanbazárnál azt mondják, igyekeznek mindenkit a portál 17 éves múltjához illően kiszolgálni.