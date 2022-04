A belvárosban is többször látni hasonló jelenetet, de város-, sőt megyeszerte hasonló szituációk fordulnak elő, nemrég a pécsi Magaslati útról egy olvasónk is jelezte, hogy még a hosszú hétvégén is – amikor elvileg nem is lehetett volna napokon keresztül dolgozni –, akkor elfoglalták a munkások járművei a járdát, és nem csak a rakodás idejére.

Mint ahogy lapunkkal is közölte, mindezzel potenciális baleseti lehetőséget teremtettek, ráadásul az autóút fél sávra szűkült, ezzel akadályozzák a nagy forgalmú Magaslati út gyalogos közlekedését, mivel az út páratlan oldalán nincs járda. Úgy vélekedett, hogy különösen veszélyeztetettek a babakocsival közlekedő kismamák.

Az olvasó közben a közterület-felügyeletnek is írt, hogy megtudja: milyen területfoglalási engedélyük van, miért nem biztosítják a közterület gyalogosforgalmát, miért állnak állandóan a gépjárművekkel a járdára, vagy éppen miért kell a gyalogosoknak a sárban járni?

A Pécsi Közterület-felügyeletet lapunk is megkereste, de mindössze azt a választ kaptuk, hogy a Biokom adott ki útfelbontási engedélyt, a közterület-használati megállapodást is a Biokom rendezi, ez ügyben még várják a választ a partnercégtől. Mint közölték, pénteken és hétfőn is ellenőrizték a szabálytalan, járdán, zöldfelületen történő várakozást, de szabálysértést nem tapasztaltak.

Mint emlékezetes, tavaly hónapokig kellett a Biokom Nkft. által lebonyolított havihegyi sétány deszkacseréjének ideje alatt a családoknak a forgalmas úton menniük, ahol a gyalogosokat csupán a bóják választották el a buszoktól, gépjárművektől, amelyek alig pár lépésre haladtak el mellettük.



Oda kellene figyelni a tisztaságra is



A Biokom honlapja szerint a közterület-használati kérelméhez többek között mellékelni kell a kérelmező cég, szervezet cégkivonatának, aláírási címpéldányának a másolatát és a közterület-használatot bemutató helyszínrajzot – ami mutatja az adott terület méreteit a telekhatártól és a közút szélétől –, valamint forgalomkorlátozás vagy forgalomterelés esetén a forgalomszabályozási tervet is.

A vonatkozó önkormányzati jogszabály szerint az építési munka végzésére kötött közterület-használati megállapodásban a használatba adónak – tehát az önkormányzatnak, illetve cégének – ki kell kötnie a gyalogosok számára ellátott átjáró létesítését és szükség szerinti kivilágítását, amennyiben a használó a járdát teljes egészében elfoglalja és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át. Fontos az is, hogy a járda- és útburkolatokat, a fákat, a növényzetet kímélni kell a munkálatok során, de előírás a közterület folyamatos tisztán tartásának kötelezettsége is.