A múlt hétvégi hirtelen jött hideg, fagyos időjárás miatt aggódtak a gazdák, nehogy ezúttal is kár érje a gyümölcsfákat, de úgy néz ki, eddig csak néhány kedvezőtlen fekvésű ültetvényen okozott gondot a tavaszi fagy.



Pillmann Gábor növényvédelmi szakember elmondta, a kajszifát a virágzás vége felé érte a fagy, az őszibarack- és a nektarinfák teljes virágzásban voltak, ezeket érinthette leginkább a szélsőséges időjárás, de nem történt fagykár, a mínusz egy fokot még elviselték a fák. A meggy zöld, illetve fehér bimbós, az alma zöld bimbós állapotban volt, ezeknél nem jelenthetett nagyobb problémát a hidegre váltó idő. A szilva és a cseresznye még fehér bimbós állapotban volt, ott a napokban bekövetkező időjárás dönthet el sok mindent.



A fagykár elleni védekezésre vannak lehetőségek, mint a füstölés, más néven ködsárkány, amelyet ritkán alkalmaznak. Mínusz 2–5 fokig lehet használni ezeket a technológiákat, és persze minden beavatkozás költséges, tehát a termelőnek mérlegelnie kell, hogy megéri-e. Kemikáliák, különféle lombtrágyák, és belső immunrendszert segítő, tápanyagáramlást befolyásoló szerek is rendelkezésre állnak, de ezek a szerek sem olcsók, az 5–10 hektáros ültetvény esetében pár százezer forintot is elérheti a védekezés költsége. A termelőnek még időben ki is kell juttatnia ezeket a szereket, hogy a hatásukat ki tudják fejteni. Egy-két szert a fagykár után is be lehet vetni, de azok is már inkább csak a gazda lelkiismeretének megnyugtatására hatásosak.



Máshol is jól bírja még a kajszi



Kovács László Tenkes-hegyi biokertészetében sem okozott gondot a múlt hétvégi idő.

– Március 15. körül már teljes virágzásban voltak a barackfák, most zöld bogyós állapotban érte őket a mínusz, és segített, hogy enyhén szeles volt az idő. Mínusz 2–2,2 fokig bírják a fagyokat zöld bogyós állapotban a fák, virágzásban kevésbé, ott –2 fok már kárt tud okozni, de területi adottságtól is nagyon sok minden függ – mondta a gazda.