Van a megyében is olyan vállalkozás, ami több száz pályázattal kapcsolatban működött közre, de rengetegen egyedül töltötték ki a pályázatot. A lakosságnak szóló napelemes pályázat keretében baranyaiak is kétféle kiíráson igényelhettek támogatást: az egyik „csak” napelem telepítéséről szólt, míg a másik komplexebb átalakításokra is kérhető volt: így nyílászárók cseréjére, fűtés-korszerűsítésre és akkumulátor-telepítésére szintúgy.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke csak napelemek esetében bruttó 2,9 millió forint, míg fűtéskorszerűsítéssel együtt – aki erre is jogosulttá válik –11,3 millió forint lehet.

A kormányzati program célja, hogy hazánk 2050-re klímasemleges országgá váljon, növeljék a napenergia-termelést, és tíz év alatt meghatszorozzuk a kapacitást. Ezt segíti elő az országosan mintegy 201 milliárdos keretösszegű tendereztetés.

Baranyában január második feléig lehetett beadni a pályázatokat, s miután már lassan három hónap is eltelt és korábban a szakmán belül is úgy vélekedtek, hogy gyorsan döntés születik, ezért egyre többekben merült fel a kérdés: vajon nyertek-e a pályázaton és mikor hirdetnek eredményt? A korábbi helyzetet az is színezi, hogy a kormány még módosított is a feltételeken, a pontozásos rendszert eltörölték, szélesre tárták a kaput, hogy minél több igényt tudjanak kielégíteni.

Lapunkkal az Informatikai Technológiai Minisztérium közölte: a kiírást példátlan érdeklődés kísérte, több mint 40 ezer kérelem érkezett be országosan. A pályázatok értékelése, a hiánypótlások feldolgozása és értékelése folyamatosan zajlik: eddig már 30 ezernél is több támogatásra jogosult pályázó kapta meg a jogosultsági feltételek teljesítéséről szóló értesítést, ezek kiküldése szintén folyamatos, esetükben pozitív támogatói döntés várható a tartalmi értékelés után.



Kérdés, mennyi marad?

Pontos adatok hiányában azt egyelőre nem lehet tudni, hogy Baranya megyében pontosan hányan nyertek, mert a részletes összegzés csak az értékelések lezárása után válik pontossá. Ugyanakkor az előzetes becsélések szerint is több ezres szám lehet az elkötelezett napelemes fejlesztők száma.

Az is csak a kifizetett pályázati pénzek után dől el, hogy mennyi marad a keretösszegből a következő, második fordulóra. Ezt várhatóan idén ősszel írják ki. Előzetesen a dél-dunántúli régiónak– tehát Somogy, Baranya és Tolna megyének – valamivel több mint 20 milliárd forintot szántak, ám ez a fentiek tükrében megváltozhat.

A korábbi pontszámítás eltörlése jó hír az első körös pályázóknak, hiszen számukra könnyebbé vált a pályázati feltételek teljesítése, így elképzelhető, hogy a korábbi elképzelésekhez képest is több forrást áldoznak az első fordulóra, míg a második fordulóra már kisebb lehet a keret­összeg.