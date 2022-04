A 25 éven aluliak adómentessége jelentősen megnövelte a diákok munkavállalási kedvét országszerte. Munkaügyi szakértők szerint a kormány ezen döntése áll a hátterében annak, hogy a fővárosban 65 százalékkal több fiatal regisztrált a diákmunkát közvetítő vállalkozásoknál, de Baranyában is jelentős emelkedésről értesültünk.



– Folyamatosan monitorozzuk a piacot, így kijelenthető, hogy egyértelmű növekedés figyelhető meg a huszonöt éven aluliak munkavállalási kedvében – elemzi a helyzetet Jásper Péter, a Pécsen húsz éve működő Állás-Pont Kft. tulajdonosa. – A diákok munkavállalási kedve és az érdeklődések száma 10–15 százalékkal nőtt munkaterülettől függően a tavalyi első negyedévhez képest, de várhatóan nyáron, a csúcsszezonban figyelhetünk meg majd robbanásszerű növekedést.



A cégvezetőtől megtudtuk azt is, hogy emellett legalább ilyen fontos, hogy még azok a diákok is több munkát vállalnak az adókedvezmény miatt, akik már régóta dolgoznak rajtuk keresztül. Százalékos arányban ez 10–20 százalékkal több óraszámot jelent munkaterületenként. Sokan pedig így már nem csak a kiemelt irodai foglalkoztatást vállalják, hanem az eseti jellegű, könnyű fizikai munkákat is, mert a fizetés szinte már azonos a két területen. Ezáltal már a gyáraknak is ugyanolyan szerepük van a diákok munkavállalásában mint egy irodának vagy cégnek, amelyek adminisztrációs feladatokat biztosítanak a számukra.



Mivel manapság kis túlzással már minden hiányszakmának számít, így a legkülönbözőbb területeken várják tárt karokkal a diákmunkásokat. A munkáltatók számára ráadásul előnyös, hogy a bevált, jól dolgozó diákoknak az iskola elvégzése után konkrét, hosszú távú munkaszerződést kínálhatnak.

A nyugdíjasok is aktívabbak lettek az emelést követően

A januárban bevezetett húsz százalékos minimálbér-emelés súlyosan érintette a kkv-szektort és ezért nem csak a diák-, hanem a nyugdíjas munkavállalók iránt is számottevően megnövekedett az érdeklődés. Baranyában jelenleg ezernél is több olyan nyugdíjas szövetkezeti tag van, aki folyamatosan és aktívan dolgozva egészíti ki a nyugdíját. A nyugdíjas-szövetkezetek népszerűségét manapság az indokolja főként, hogy biztonságot ad a tagjai számára, ami mind a munkavállalók, mind a cégek részére előnyt biztosít. A nyugdíjasok a rugalmas időbeosztásuknak köszönhetően ráadásul úgy tudják szervezni az életüket, hogy annyi idejük marad a családra és az unokákra, amennyit szeretnének.