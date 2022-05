Sorakoznak a növénypalánták a pécsi vásárcsarnokban. A kínálat széleskörű, az árak a tavalyi évhez képest 20-50 forinttal emelkedtek. A fűszernövények közül keresett a bazsalikom, oregánó, kakukk­fű, kapor, amelynek ára 250–450, míg a paradicsom-, paprikapalánta 250–400 forintba kerül. A paradicsomok között találtunk jugót, körtét, sárga fürtöst, paprikából csípős spirált, fűszeres édest, bogyiszlói erőset és édes almapaprikát is.

A palánta vásárlásánál érdemes tanácsot kérni az eladóktól, akik számos tudnivalóval látják el a vásárlókat.

– Én minimálisan emeltem csak az árakat – említette Riszt Anikó pécsi termelő, aki 25 éve árusít a csarnokban. Az áremelésnek szerinte számos oka van, így például drágább lett a termőföld, a cserepek, amibe átültetik a palántákat.

Riszt Anikó ezer négyzetméteres területen gazdálkodik, fóliában neveli a növényeit. Elmondása szerint a fűszernövények öt-hat éve lettek felkapottak, a tévés főzőműsorok megjelenésével, míg a paradicsom-, paprika-, uborkapalánták divatja közel 10 éve tört be, azelőtt sokan otthon vetették el a magokat. A vásárlási szokásokra is rákérdeztünk, kiderült, pénztárca- és területfüggő, vagyis hogy hová szánjuk a palántát, balkonra, erkélyre vagy kisebb kertbe. Sokan egy vagy két palántát visznek haza, de olyan is akadt, aki negyvenet vett.



Zöldségek, gyümölcsök ára (Ft/kg vagy darab, doboz, csokor)