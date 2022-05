Nagyon úgy tűnik, hogy zsákutcába került a pécsi baloldalnak az a kommunikációja, ami arról szólt, hogy a kormány kivérezteti őket és az előző városvezetés tehet mindenről, miközben 2021-es évet is maradvánnyal zárhatják.

A szocialista párt és a DK érdekeinek megfelelően a városházi propagandasajtó hétről hétre harsogja a kormánnyal szembeni, vagy éppen az előző fideszes városvezetés ellen hergelő álláspontot. A jövő héten tárgyalandó költségvetési zárszámadás kapcsán azonban már a városházán is be kellett vallják: a 2021-es évet is pozitív eredménnyel zárták, az adatok alapján 350 milliós maradvánnyal.

– A lekötött működési és fejlesztési források mellett tavaly is marad szabad maradvány – mondta Csizmadia Péter, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság fideszes elnöke. – A pazarló és a holdudvart kifizető és kiszolgáló hanyag baloldali gazdálkodás ellenére történhet ez meg, ami mutatja, hogy az előző városvezetés idején elindított, cégeket és intézményeket érintő szerkezetátalakításnak hosszú távon ilyen hatása van a működésre és amihez igénybe kellett venni a visszatérítendő állami támogatást.

A költségvetés zárszámádasához kapcsolódó előterjesztésben azt is beismeri a baloldal, hogy "2018-ban a feszes, takarékos gazdálkodás következtében 4,74 milliárd forint volt a maradvány". Megjegyzik ugyan, hogy a visszatérítendő állami támogatás állt ezzel szemben, csakhogy azt nem kellett rögtön visszafizetni, hanem – ez már a baloldalra maradt – újratárgyalással évekre lebontva visszafizetni.

A büdzsé kapcsán az is lényeges, hogy a gazdasági nehézségek ellenére az iparűzési adóbevétel is 8,5 milliárd volt, amihez még további kétmilliárd forintnyi állami kompenzáció érkezett a mikro-, kis- és középvállalkozások adott iparűzési adókedvezmény miatt. (Összehasonlításképpen 2017-ben még 7,3 milliárd forint volt ez az összeg.)

– Összesen 10,5 milliárd forint lenne az IPA-ból származó bevétel, ami rekord és egyben jelzi, hogy sikeresek voltak a járványhelyzet alatt a kormány gazdaságélénkítő intézkedései. A kétmilliárdon kompenzáción felül a korábbiaknál jóval több állami támogatás érkezett más formában is – tette hozzá Csizmadia Péter.

Emlékezetes, a 2021-es büdzsé tervezéskor a balliberálisok még intézménybezárásokkal, létszámleépítésekkel vagy a közvilágítás kikapcsolásával riogatták a pécsieket, sőt, 2020-ban Péterffy Attila polgármester még a város karácsonyfáján a díszkivilágítást kapcsolgatta.

Ezekből is jött plusz

Kormányzati közbenjárással érkezhetett Pécsre a japán Seiren, amely 170 új munkahelyet teremt a városban. Nem mellékes, hogy a beruházónak szánt iparterület eladásából 1,2 milliárdos bevétele keletkezett Pécsnek.

Szintén közel egymillárdos bevételre tettek szert abból, hogy az állam megvásárolta a repülőteret is – ezzel együtt a fenntartási kiadásoktól is megszabadították az önkormányzatot –, ahol további fejlesztésekre kell számítani.

Az önkormányzati előterjesztés ezekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy az úgynevezett "felhalmozási bevételeken belül az ingatlanok, valamint részesedések értékesítésével nem számolt 2021 elején az önkormányzat", tehát ezek a kormányzati intézkedések további, nem várt többletet hoztak a konyhára.