A program egyik kiemelt célja volt az egyetemi hallgatók bennmaradásának intenzív támogatása. A bevezetett, egymással koherens szolgáltatások hatására a hátrányos helyzetű célcsoportokként jelzett hallgatók jelentős segítséget kaphattak ahhoz, hogy anyagi nehézségek miatt ne kelljen felfüggeszteni tanulmányaikat.

- Sajnálatos módon a hallgatóink egy része nagyon hamar lemorzsolódott egyetemünkön tanulmányi vagy anyagi okokból és ezen mindenképp változtatni szerettünk volna – értékelt a zárórendezvényen Professzor Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora. – Erre egy komplett stratégiát dolgoztunk ki. Nyilván természetes a lemorzsolódás egy egyetem életében, de örülnénk, ha ebben kizárólag gyenge tanulmányi eredmények és nem pedig szociális nehézségek játszanának szerepet.

A PTE rektora emellett kiemelte azt is, hogy az az orvosi kar és a közgazdaságtudományi kar mellett más tanszékeken is megindult a nemzetköziesítés, így a Műszaki és Informatika- illetőleg a bölcsészkaron is megjelentek a külföldi hallgatók. Dr. Miseta Attilától azt is megtudtuk, hogy nemzetköziesítés folyamata immár nem csak a hallgatókat, hanem az egyetem előadóit is érinti majd a közeljövőben.

- Sokszor elmondtuk, hogy egyetemünk nagy hatással van a környék gazdasági életére és ez ebben az évtizedben a tudásalapú gazdaságfejlesztésben még fokozottabban jelenik majd meg – emelte ki beszédében Decsi István, a PTE kancellárja, aki kiemelte, hogy az 3,5 milliárdos EU-s pályázati forrásból számos területen tudott fejleszteni a pécsi egyetem. – Több, mint 500 millió forint jutott informatikai fejlesztésre, nyolcszáz, hátrányos anyagi helyzet hallgatónak tudtunk felajánlani ösztöndíjat és olyan részsikereknek is örülhetünk, mint például, hogy sikerült 6 százalékra növelnünk a hölgyek arányát az informatikai karon.