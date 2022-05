A város segítségére már évtizedek óta számíthattak a helybeliek, a kamatmentes támogatás új ház építéséhez és lakásvásárláshoz volt igényelhető. Az öt esztendő alatt visszafizetendő támogatás felső határa félmillió forint volt. Ez az összeg anno még érdemi segítségnek számított, azonban az évek múlásával a vásárlóértéke köszönőviszonyban sem volt már az akkori értékével.

A munkahelyteremtés támogatása mellett kiemelt önkormányzati célt jelent a városvezetés számára a fiatalokat, illetve gyerekes családokat célzó otthonteremtési feltételek olyan helyi eszközökkel történő gyarapítása, amelyek révén hosszú távra biztosítottá válik a családok helyben maradása.

Ennek érdekében döntöttek a lakossági igényeket is figyelembe véve korábban az összeghatár megduplázásáról, valamint arról is, hogy a támogatás nemcsak vásárláshoz, hanem a meglévő ingatlanok felújításához is igénybe vehető legyen.