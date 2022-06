– Öt gépből három késve érkezik, ez nekünk is sok problémát okoz – számolt be egy baranyai reptéri transzfercég munkatársa. Budapestről Baranyába a késő esti órákban már nem indul tömegközlekedés, a transzferek jelenthetik az egyetlen megoldást a hazautazóknak ilyenkor. A cégek általában megvárják azt, akinek késik a gépe, vagy elviszik a következő fuvarral, ez azonban a többi utasnak is késést jelent.

– Több tízezer embert küldtek el a repterek és légitársaságok Európa-szerte a Covid alatt, most nagyon kevés a kiszolgálószemélyzet – tudtunk meg egy fővárosi reptéri dolgozótól. – Kevés a rakodó, kevés a check-in pult, nem tudják időben felpakolni a gépet, az utas pedig egyre több, így az elindulás igen gyakran késik. Nem csak a fapadosakat érinti a probléma, a nagy társaságoknál is van, ahol naponta 50 járatot törölnek, katasztrofális a helyzet – tette hozzá.

– Kétlem, hogy a helyzet egyhamar rendeződne, egy újabb járványhullámtól és lezárástól tartva valószínű, hogy nem mernek sok új alkalmazottat felvenni – állapította meg egy pécsi transzfercég ügyintézője. – Akiket elküldtek, már máshol kerestek munkát, a létszám nem növelhető egyik pillanatról a másikra, az új személyzetet be is kellene tanítani – mondta.

Csak három óráért kárpótolnak

– Nemrég több párizsi járatot is töröltek. Akkora csúszás halmozódott fel, hogy már csak így tudtak egyenesbe jönni. Az utasok, ha nem tudnak ilyenkor hazajutni, szállodában, rokonoknál, barátoknál kell aludjanak, a következő napok munkarendjét is át kell, hogy szervezzék – mesélte a fuvaros.

Bizonyos társaságoknál van lehetőség átfoglalásra, illetve kártérírésre. Az Európai Parlament és Tanács rendelete alapján azonban csak azok jogosultak kártérítésre, akik járata minimum 3 órát késett. Este azonban Baranyaiként 1-2 óra csúszás is oda vezethet, hogy a nem fővárosi utas Budapesten ragad, vagy várhat a reptéren a hajnali transzferre, vonatra.