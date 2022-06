A lakásfelújítások alapvető kellékét, a falfestékeket vizsgálta a fogyasztóvédelmi hatóság nemrég – tizenöt fehér terméket ellenőriztek. Az eredmény szerint az árucikkek csomagolásán, címkéjén jelzett információk a hígíthatóság, a száradási idő és az átfesthetőség szempontjából is megfeleltek a valóságnak. – A festékek többsége a tájékoztatáshoz hűen két órán belül megszáradt. Akadt azonban olyan is, amelynél ugyanerre háromszor annyi ideig kellett várni, de erről a gyártó megfelelően tájékoztatta is a vevőt – közölte a vizsgálati eredményeket tartalmazó beszámolójában a szaktárca. A szakemberek a produktumok nagyobbik hányadánál sem hólyagosodást, sem felmaródást, sem egyéb elváltozást nem tapasztaltak.

– A töményebb festékek felhordása kicsit nehezebb lehet, de hamarabb érhető el ezekkel a kívánt rétegvastagság és kevésbé hajlamosak a megfolyásra. Alacsonyabb víz- és oldószertartalmuk miatt környezetkímélőbbek is – állapították meg a szakemberek.