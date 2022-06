A járvány, s az ezt követő háborús helyzet talán még inkább megnehezíti a pénzügyi döntéseket. A szakértők a jól átgondolt, hosszú távú pénzügyi döntéseket szorgalmazzák.

– Azt látjuk, folyamatosan emelkedik a jegybanki alapkamat, június 1-jén 5,9% lett, ez hat a hitelezésre is. Az infláció 10,9%-on van a KSH adatai alapján, gyengül tehát a nálunk lévő pénz vásárlóereje, mely kihat a gazdasági döntéseinkre – mondja Mijić Dejan pénzügyi tanácsadó.

– A lakosság ezért nagyon óvatos és bizonytalan, sokan nagyon megfontolják, vásároljanak-e például ingatlant, inkább kivárnának. Most a 3–5 év helyett inkább csak 1–2 évre gondolkodnak előre. Ez azért okoz nehézséget, mert rövid távon magasabbak a kockázatok is, most pláne. Viszont egyre többen fordulnak szakemberekhez, ami biztató, egyedül ugyanis sokszor nehéz megfelelő információkhoz jutni – folytatta.

– Érdemes továbbra is hosszú távon tervezni. Minden válság után jön egy fellendülés, és minél többen kezdenek stabil, hosszú távú pénzügyi döntéseket hozni, az segíteni fog abban, hogy a fellendülés minél előbb érkezzen – állapította meg Mijić Dejan.

Segít a megtakarítás

Arról is informálódtunk, milyen trendek jellemzőek a jelenlegi pénzügyi piacon. Kovács Bettina biztosítási szakértő azt tapasztalja, ügyfelei gyakran választanak 20–40 évre előre szóló nyugdíjcélú megtakarítást, itt ugyanis a személyi jövedelemadóból 20%-os visszatérítésre van lehetőség, ezért is népszerű ez a megoldás.

– A családtámogatásokra is sok lehetőség nyílik most a fiatal házasoknak, családoknak – fogalmazott Maxim Anita pénzügyi tanácsadó.

– A járvány bezártsága után sokan érzik, hogy szükségük van a nagyobb terekre, nagyobb, kertes házra, ez persze meg is emelte az ingatlanárakat.

Mindenesetre most pláne fontos odafigyelni a kiadásokra, illetve lefektetni az alapokat: a család és a családfenntartók jövedelmét érdemes első körben bebiztosítani, majd felépíteni a tartalékokat. Az alacsonyabb bérből gazdálkodóknak is van lehetőség megtakarítaniuk – tette hozzá.

Idővel javulhat a helyzet

Kovács Bettina elmondta, a piacon gyakoriak a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások, itt különböző alapokba fektetik az ügyfelek pénzét. Beszélhetünk alacsony, közepes és magas kockázattal járó alapokról, itt a kockázattal arányos a lehetséges hozam is. Azonban egy 5–7 éves szakaszon a magasabb kockázat is mérséklődik.

– Akinek van már meglévő megtakarítása, annak azt tanácsolom, ne nagyon mozgassa most a pénzt, normalizálódni fog a helyzet, most a kivárásra kell törekedni, ez is a hosszú távú megtakarítások előnye. Azért is érdemes hosszú távú megtakarításokban gondolkodni, mert az idővel csökken az ingadozásokból fakadó kockázat – fogalmazott Kovács Bettina.