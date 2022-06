Szerencsére a történet ettől kezdve már kevesebb saccolást igényel, mert az agyagkorsók, amfórák – borászati göngyölegként – bizonyíthatóan csak a 16. századig voltak egyeduralkodók. Igaz ugyan, hogy – állítólag – a rómaiak már készítettek fahordót, ám a fahordók borászati felhasználása még nagyon sokáig nem vált általánossá.

A 16. századra azonban némiképp megnőttek a beutazható távolságok, az európai hajósok ettől kezdve kirajzottak az óceánra, sokhónapos hajóutak váltak megszokottá és a tengeri viharban himbálódzó vitorlásokon rendre-másra sérültek meg, törtek össze az innivalókat táróló agyagedények. Az agyagedény ugyan olcsó és könnyen előállítható, ám – mint kiderült – vajmi kevéssé bírja a fizikai megpróbáltatásokat. A világ ekkor fedezte fel másodjára a fahordót. Bírták a gyűrődést, meg sem kottyant nekik némi ide-oda verődés, azt sem bánták, ha rájuk szakadt a tatfedélzet, a kalózok meg röhögve lőttek bele lyukat és tartották kupájukat a kispriccelő szesz útjába.

Végül aztán a fahordót harmadjára is felfedezte a korabeli fogyasztó, amikor észrevette, hogy a Nyugat-Indiákig tartó többhónapos út végére sokkal finomabb, fűszeresebb volt a bele töltött bor, mint induláskor. Egyszeribe megnőtt a hordók iránti igény, a középkori kádárok keze alatt égett a munka. Szó szerint, mert rájöttek, hogy a hordók dongája sokkal gyorsabban és könnyebben hajlítható, ha a dongákat előtte forró vízben fürösztik. A termelés kényszerű növelése további fontos újítást hozott: a sok víz forralása időigényes, mi lenne, ha közvetlenül a tüzet használnánk a donga melegítésére? – tette fel a kérdést egy névtelen újító, melynek eredményeképpen megszületett az első pörkölt belsejű hordó, illetve – a hordó jóvoltából – az első vaníliás, marcipános felhangokkal megbolondított barrique-bor. A hordó immár nem csak szükséges eszköz volt, hanem – fogyasztói szempontból – divatos is. A barikolt bor, az újhordós érlelés népszerűsége világszerte máig töretlen. Eltérően a banánszoknyától, a trapéznadrágtól, meg a téglatalpú cipőtől – az istennek se’ akar kimenni a divatból, majd ötszáz éve.

Magyarország elvileg ugyan agrárország, ám gyakorlatilag nem létezik a mezőgazdaságot kiszolgáló hazai gépipar. Szerencsére Magyarország bortermelő ország is, így némileg javulhat a renomé, ugyanis a borászatokat képes ellátni világszínvonalú hordókkal. Csúcsminőségű fahordóra nem kell tehát költenünk sem dollárt, sem eurót. Ebbéli képességünknek tagadhatatlanul köze lehet a honi borászat harminc éve tartó látványos fejlődéséhez.

Nem sok olyan vállalkozás működik ma idehaza, amelyik produktumát évtizedek óta, töretlenül magas minőségben exportálja a Föld negyven országába. A szigetvári központú Trust Hungary-ról ez elmondható. Topkategóriás fahordóik a világ borászatainak színe-javában megtalálhatók. A cég alapítója, az „amerikás magyar”, Molnár László. Hazaszeretete ültette repülőre és sarkallta arra, hogy valami hasznos tevékenységbe kezdjen Magyarországon. A Trust Hungary a kilencvenes évek elején még pusztán hordódongákat gyártott, kiváló minőségű zempléni tölgyből, melyet aztán francia kádárok vásároltak meg és hordóként értékesítettek a sztárborászatoknak – mélyen hallgatva a magyar eredetről… A helyzet három évtized alatt gyökeresen megváltozott, így a szigetvári firmát, immár mint világszínvonalú hordógyártó nagyüzemet látogathattuk meg. A tulajdonosi jogokat ma az alapító fia, James gyakorolja, aki örömest kalauzolt bennünket a becefai gyárban.

- Hol kezdjük, hol kezdődik a maga története?

- Az erdőben – feleli kérdésünkre James, aki amolyan tengerentúli közvetlenséggel pillanatok alatt barátságos légkört teremt az üzem irodájában. – Minden ott kezdődik. A fantasztikus magyar erdőben. Ami szerencsére nem csak a természeti adottságoknak köszönhetően páratlan, de az erdőgazdaságok is nagyszerű munkát végeznek. Vigyázzák, kezelik, ahogy kell.

- Vajon jellemzőnek vagy rendhagyónak tekintsük azt, hogy egy amerikai fiatalember cégének magától értetődően egyből a nagyvilág a piaca? – A honi vállalkozások ritkán merészkednek a határokon, pláne az óceánon túlra.

- A magyar tölgy minősége, az itt dolgozók munkájának színvonala és a végtermék mind-mind indokolja, hogy bárhol a nagyvilágban összemérjük a Trust-hordókat akárki más gyártóéval.

- Azért ehhez kell egy megszokottól eltérő mentalitás, hozzáállás. Könnyű volt megtalálni hozzá az embereket?

- Szerintem, maga is tudja a választ. Az elején mindössze négyen dolgoztunk, az akkori kisüzemben. Kizárólag dongákat gyártottunk, amit az utolsó szálkáig francia kádárok vettek meg. Ezzel csak egy baj volt: a francia kádárok nem gyártottak belőle magyar hordót. Elkezdtük hát fejleszteni a gyárat. Több ember kellett és bár nem volt egyszerű összehozni, de a végére csak kialakult egy szakmailag kitűnő gárda. Az itt dolgozók java része húsz éve itt van.

- Ez még általában nem elég a nyugati piac meghódításához, pláne Magyarországról. Mit kezdett az előítéletekkel?

- Igaz a tény, ami a kérdésében van. Egy volt kommunista ország termékeiben nem bíztak túlzottan Nyugaton, ezért szándékosan hangsúlyoztuk az amerikai hátteret. Odakint nem mindegy, hogy milyen a menedzsment tárgyalási stílusa, miként kezeli a felmerülő problémákat, vagy éppen hogyan viszonyul a termékfejlesztési igényekhez.

- És a belföldi piac? Mennyire fontos a Trustnak?

- Na, az a szívügyem. A szüleim itt születtek, a feleségem magyar, a melós kezek és az alapanyag is magyar. A mai hazai borok minőségét össze sem lehet hasonlítani a harminc évvel ezelőttivel és reménykedem, hogy ebben a fejlődésben nekünk is van egy kis részünk. A pincészetek többségében ott vagyunk, Ruppert Ignác barátom a Cellarius-szal elképesztő hozzáértéssel és laborral segíti a borászokat, mobil szervizünk is van, a hordók elismertsége magáért beszél – válaszoltam a kérdésre?

- Igen, de azt még nem tudjuk, hogyan tudott a Trust betörni a jól fizető kaliforniai piacra, a francia konkurencia mellett?

- Kellett hozzá egy szerencsés botrány. És ez lett a „történet”. A sztori, ami minden cégnek jól jön. A nagy kaliforniai borászatok elsősorban francia hordókat vettek és a biznisz során gyakran kérdezgették a gall kádárokat: használsz-e magyar dongát? Mindig az volt a válasz, hogy: nem, nem, csak francia tölggyel dolgozunk. Miközben sorban álltak Magyarországon a dongákért. 1992-ben azonban történt egy kis malőr. Épp a legnagyobb amerikai borászat vezetőivel ültünk a Gundel étteremben Pesten – lehettünk úgy tizenvalahányan –, amikor megjelent három elegánsan öltözött francia hordógyári üzletember, egyenest hozzám léptek: „Jöttünk dongát venni!” – jelentették ki jó ismerős módjára. Az amerikaiak erre némileg átverve érezték magukat, korábban nagyon sok hordót vásároltak attól a francia cégtől, így valamelyes botrány kíséretében akkor és ott, egy szempillantás alatt lecserélték őket a Trustra. Aznap este kétezer hordót rendeltek tőlünk. A francia meg a magyar tölgy egyébként dettó, ugyanaz. A történelem során jöttek-mentek a kis facsemeték, a magyar tölgyerdők éghajlata, mikroklímája megegyezik Franciaország közepének mikroklímájával, úgyhogy nem igazán beszélhetünk lényeges különbségről – jelentette ki James.

Lassan felkerekedünk, majd amolyan békebeli üzemlátogatásra indulunk. A szabad ég alatt kezdjük, a dongák szárítására szolgáló területen. Végeláthatatlan sorokban tornyosul mindaz, amiből később hordó lesz. Itt csatlakozik hozzánk Salamon Balázs cégvezető, aki rögvest sorolni kezdi a tudnivalókat.

- Az októbertől márciusig tartó rönkszezon után kezdjük el a dongák szárítását. Persze, a friss dongát nem lehet egyből a napra tenni, mert akkor megrepedezne és ezen kívül romlana az ízvilág is, amit a bornak ad – magyarázza Balázs.

- Rönkszezon?

- Igen. Így hívjuk azt az időszakot, amikor az erdőgazdaságoktól megvásároljuk az alapanyagot, a rönköket. Profi szakembereink válogatják ki az alkalmas, többnyire 80-100 esztendős fákat. Fontos az átmérő, a szerkezet, az évgyűrűk elhelyezkedése, a göcsmentesség, illetve több olyan szempont, melyet a hordógyártás érdekében figyelembe kell vennünk. A leszállított rönkök a szigetvári fűrészüzemünkbe kerülnek, a felfűrészelt anyag pedig ide, Becefára. Itt elkészítjük belőle a szükséges dongákat, minősítjük és betároljuk a megfelelő módon. A fa ezután két, vagy három évig irányított körülmények között szárad, érlelődik, az itt honos mikroklíma és a jótékony gombák hatására kialakul a Trust-hordók sajátos ízvilága. A folyamatot siettetni nem lehet – szögezte le a cégvezető.

A szabad ég alól belépünk az üzembe, ami zajos, tölgyillatú és meleg. Különböző fűrész- és csiszológépek adják az alaphangot, kiegészülve a hordódongákat összehúzó hidraulikák zajával. A pörkölési területen trópusi hőség tetézi az elszívó ventillátorok zúgását. Emitt kiégetett hordókat görgetnek, ott az abroncsot szuszakolja gépi erő az alakuló végtermékre. A Trust hetven szigetvári és becefai munkatársa iparkodik a gyár érdemes hírnevének megtartásán.

Fotózkodunk, a főnökség türelmesen várakozik, nem sürget, nagy nyugalomban izzad velünk együtt. Végül belépünk a raktárba, aminek előterében a falon sorjáznak a korábbi kuncsaftok hordóinak fenéklapjai; Francis Ford Coppola, aztán az ikonikus borfilmből – Borban az igazság – jól ismert Chateau Montelena, mellettük további neves hazai, ausztrál, tucatnyi amerikai, dél-afrikai, dél-amerikai pincészet logóját égette a számítógépes lézer a Trust emblémája mellé.

- Legkisebb méretű hordónk 112 literes; emellett a 136 literes gönci, a 220 literes szerednyei, a 225-ös bordói, a 228-as burgundi, illetve a 265, a 300 és az 500 literes hordók jelentik a kínálatunkat. És ezek „csak” a méretbeli különbségek! Ezen belül természetesen még számtalan változót határozhatnak meg a borászok, úgy mint az égetés mértékét, a felhasznált faanyagot, a fa korát ésatöbbi – magyarázza Salamon Balázs.

A raktárban szépen felpolcolva magasodik a gondosan lefóliázott készlet. Irdatlan mennyiségű pénz és munkaóra tárul a szemünk elé…

- A járvány, meg a szomszédban dúló háború mennyire árt a cégnek?

- Nagyon. Nincs olyan cég a világon, amely mást mondhatna. Ha mást mond, nem mond igazat. Ám a Trust erős. Az a dolgunk, hogy megoldjuk a problémákat, és meg is fogjuk oldani, száz százalék! – jelenti ki határozottan James Molnár, a Trust Hungary tulajdonosa, és mosolyog. Mosolyog, ahogy kell.