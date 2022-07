A szakemberek szerint évről-évre csökken a dinnye-termelőterülete hazánkban, egy becslés szerint a tavalyihoz képest idén 30 százalékkal, de hozzáteszik, hogy a hazai piacot kitudja elégíteni, és külföldre is jut belőle.

– Huszonkilenc éve foglalkozom dinnyetermesztéssel. A tavalyihoz képest nálam 10 százalékkal kevesebb területen terem idén a görög- és sárgadinnye – mondta lapunknak tegnap Szín József gerdei termelő, a pécsi új vásárcsarnokban.

A görögdinnye kilóját 300-350, a sárgadinnyéjét 350-440 forintért mérték a csarnokban, ami pár forinttal volt drágább a tavalyinál. Mint megtudtuk, az emelkedés több tényező miatt következett be, többek között a vetőmag, fólia drágulása, a munkaerő költségének emelkedése is hatással volt rá. Azt azért lemértük, hogy a dinnye továbbra is népszerű. Körülbelül 5-10 percet beszélgetünk csütörtök délelőtt a csarnokban a gerdei árussal, ez idő alatt négy vásárlót szolgált ki dinnyével.

Így nem túlzás azt mondani, hogy elindult a magyar dinnyeszezon. A piacokra már nemcsak az alagútfóliák alatt termesztett magyar dinnyék kerülnek, hanem lassan megjelennek a szabadföldiek.