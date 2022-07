Különleges gyártósor átadására kerül sor július 12-én Kővágószőlősön. A Femtonics Kft. által megvalósított beruházás révén, mely az Európai Unió és a magyar kormány támogatásával jött létre, lehetővé válik exportképes magyar orvostechnikai és orvosdiagnosztikai termékek kifejlesztése és gyártása. A magyar cég lélegeztetőgépe és ultragyors Covid- tesztje iránt már most is nagy az érdeklődés, ezért is fontos biztosítani a gyártás feltételeit.

A fejlesztés eredményeként az orvostechnológiai kutatásra és gyártásra létrehozott, több mint 250 négyzetméteres gyártóüzem idegtudományi kutatások folytatására, többek között lézermikroszkópos mérések lebonyolítására biztosít lehetőséget, valamint gépészeti elemek készítésére is alkalmas. A gyártósoron a lélegeztetőgép alkatrészek és a covid tesztek chip komponenseinek előállítása is elvégezhető lesz, beépített minőségellenőrzési folyamatokkal.