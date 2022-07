Az uniós tagállamok közül a második legnagyobb mértékben nőtt az internetet vásárlásra is használók aránya Magyarországon az elmúlt öt évben. A 2016-os 48 százalékhoz képest tavalyra már a hazai internethasználók 74 százaléka vásárolt webáruházból.

A Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület tapasztalatai szerint az internetes vásárlások száma a járvány alatt növekedett jelentősen, és ezzel együtt a panaszok száma is emelkedést mutat.

Az egyesület tavalyi évéről szóló beszámoló szerint a jót­állást és szavatosságot érintő minőségi reklamációk mellett az internetes vásárlások vezették a sort. E két panasztípus tette ki a megkeresések valamivel több mint felét.

– Tipikus hiba, hogy az interneten bemutatott termék különlegessége rabul ejti a fogyasztót, nem győződik meg az eladó vállalkozás hollétéről és a nem megfelelő termék esetén, ha az ázsiai vállalkozástól származik, szinte nincs mód jogorvoslatra – emeli ki az egyesület. – Általában ezekben az esetekben előre fizetést kötnek ki, de nem sokkal jobb a helyzet akkor sem, ha futárszolgálat hozza a terméket, amit utánvéttel rendez a vevő.

A szervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy egy interneten elérhető adatbázis tartalmazza azokat a jogsértést elkövető webáruházakat, amelyek magatartását a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság jogerősen megállapította – vásárlás előtt érdemes ezeket az információkat is böngészni.

A https://jogsertowebaruhazak.kormany.hu honlap egyúttal arról is tájékoztatást nyújt, ha a webáruház együttműködő volt és teljesítette a határozatban foglaltakat. Az erről szóló tájékoztatás zöld színnel látható, és így szól: „A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!” Ha ez a felirat szerepel, az azt jelenti, hogy a jogsértéseket a cég már megszüntette, azonban jogszabályi előírások miatt a határozat ez esetben is két évig nyilvános.

Költséges lehet a visszapostázás

– A weboldal címének „.hu”-ra való végződése, vagy a magyar nyelvű szövegek, termékleírások nem feltétlenül jelentik azt, hogy az üzemeltető egy hazai vállalkozás – hívják fel a figyelmet fogyasztóvédelmi szakemberek.

– Ha a kapcsolat menüpontban csak egy e-mail-címet vagy online kitölthető űrlapot találunk, inkább mellőzzük a vásárlást – tanácsolják.

Fontos tudni azt is, hogy a magyar fogyasztókat akkor is megilleti a jog, hogy a vételtől 14 napon belül indoklás nélkül elálljanak, ha más uniós tagállamban bejegyzett vállalkozás webshopjában vásároltak.

A visszaküldés költsége ekkor a fogyasztót terhelheti, ám garanciális probléma esetén, ha a minőségi kifogás jogosnak bizonyult, ez az összeg is visszajár. Külföldi rendeléskor érdemes azt is fontolóra venni, hogy a termék kedvező ára és a szállítási költség együtt is olcsóbb-e a hazai beszerzésnél, hiszen előfordulhat, hogy a visszapostázás többe kerül, mint amennyit magáért az árucikkért fizettünk.