A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium elsődleges kutatási területe az állatokról emberekre terjedő, úgynevezett virális zoonózisok vizsgálata. Ezek legtöbbször súlyos, akár halálos kimenetelű fertőzéseket okozhatnak, ezért a vizsgálatok rendkívül magas szakmai kompetenciát és laboratóriumi infrastruktúrát igényelnek. A kutatási tevékenység fejlesztésére nyert 1,2 milliárdos európai uniós támogatás által megteremtett lehetőségekről tartottak csütörtökön sajtótájékoztatót, Jakab Ferenc virológus professzor, a PTE rektorhelyettese közreműködésével.

A pécsi virológiai kutatási egység egyedüli hazánkban, a legmagasabb, 4-es biológiai biztonsági szintű laboratóriumi tevékenység elvégzésére is alkalmas. A támogatásnak köszönhetően a magas szintű kutatási, kutatás fejlesztési, innovációs tevékenység tovább emelhető. Ez az ország és Közép-Európa szempontjából is jelentős.

– A pályázatnak köszönhetően kinyílik előttünk a világ, új, nemzetközi kapcsolatokat tudunk kiépíteni, mind a tudományos, mind a céges és ipari vonalon – mondta Jakab Ferenc.

– További fontos cél az utánpótlás nevelése, a mikrobiológus és virológus képzés fejlesztése, hiszen hazánkban ez még gyerekcipőben jár, kevés szakember áll rendelkezésre. Ezt próbáljuk orvosolni és bevonni olyan fiatalokat, akik érdeklődnek a kutatás iránt – tette hozzá.

Ehhez rendelkezésre áll egy tréning laboratórium is, amely szintén hazai és nemzetközi elméleti, illetve gyakorlati oktatás színhelye is lehet.

– Ez is egy olyan ütőkártya az egyetem kezében, amit ki kell és ki is fogunk használni a jövőben – mondta a virológus.

A laboratórium tevékenységének szélesítése azért is fontos, mert a virológiai kutatásban megfigyelhető tendenciák azt mutatják, egyre inkább teret hódítanak a fertőző vírusok, főleg az állatokról emberre terjedőek. A koronavírus-járvány rávilágított ezek aktualitására és társadalmat meghatározó mivoltára, egyúttal a kutatások fontosságára is felhívta a figyelmet. Az ugrásszerű növekedés miatt számítani kell a jövőben arra, hogy további járványok ütik majd fel a fejüket. Itt továbbra is különösen fontos lesz, hogy a szakértők tanácsait kövesse a lakosság.

Csak közös erővel győzhetünk

A virológusok, biológusok, ökológusok együttesen dolgoznak a szükséges eredmények elérésén a járványokat illetően, mondta Jakab Ferenc. – A lakosság részéről különösebb felkészülésre nincs szükség, csak azt kérjük, hallgassanak a szakemberekre, s akkor közös erővel tudunk fellépni a fertőző betegségek ellen. A Covid alatt sok negatív kritikát kapott a szakmai közösség, ez nem jó irány. Ha ez megváltozik, már sokat tettünk a járványok könnyebb leküzdéséért – hangsúlyozta. Elmondta, a Covid valószínűleg sokáig velünk marad, a várt, influenzaszerű ágenssé szelidülés még nem várható a közeljövőben. Az aktuálisan is jelenlévő Omicron-variánssal szerencsénk volt, de bármikor jöhet új, agresszívebb variáns.