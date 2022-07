A Huawei Technologies Hungary év elején kutatás-fejlesztést ösztönző pénzalapot hozott létre a karon, hogy a technológiai eszközök mellett ezzel is ösztönözze a hallgatókat kutatási, fejlesztési és tanulmányi céljaik megvalósításában. A közelmúltban lezárult pályázatra 25-en neveztek, ezek közül választották ki azt a 12-t, amelyet az előttünk álló hónapokban meg is valósítanak a fiatalok. Ötleteiket az őszi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencián mutatják be, és még az is lehet, hogy egyikből-másikból piacképes termék születik.

A technológiai világvállalat Huawei SEEDs Kiválósági Ösztöndíjprogramja a leendő mérnökök számára kínál lehetőséget, hogy fontos gyakorlati tapasztalatokra tegyenek szert, emellett interdiszciplináris kutatásokat végezhetnek, és digitalizációs demók fejlesztéséhez kapcsolódhatnak. Mindebben mentortanárok segítik a hallgatókat és hallgatói csapatokat. A közelmúltban hirdették ki a pályázat nyerteseit. „Gyakorlatilag bármilyen innovatív ötlettel lehetett pályázni, nem volt feltétel az informatikai vonatkozás.