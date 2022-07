Mint írták, az M6-os autópálya befejező szakaszát, vagyis a Bóly és a horvát határnál fekvő Ivándárda közötti 20 kilométeres utat a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában kivitelezik.

Az érintett szakaszon a FŐMTERV Zrt. egy főpálya hidat, két különszintű csomópontot, egy négyszámjegyű főúti keresztezést, egy földúti keresztezést, egy vadátjárót és egy, a határátkelőhöz kapcsolódó tengelysúlymérő és komplex hatósági ellenőrző állomást tervez.

A völgyhíd 95,40 méter hosszú, 5 nyílású előregyártott vasbeton gerendás felszerkezetű híd. A híd hosszát a csatlakozó töltések magasságának felső határa szabta meg. „A terep, az áthidalt völgy és a benne található kisebb vízfolyások adottságait hatékonyan kihasználva sikerült egy harmonikus támaszkiosztású, emellett gazdaságos szerkezetet tervezni” – mondta el Balogh Ádám projektvezető.

A műtárgy építése és tervezése méretéből fakadóan komoly kihívást jelent, ugyanakkor a megfelelő szerkezeti rendszerrel egy rendkívül gazdaságos és hatékonyan kivitelezhető szerkezetet választottunk.

Az 5704. számú négyszámjegyű főút hegyes szögben és kis sugarú helyszínrajzi ívvel keresztezi az M6 autópályát. A geometriai adottságok miatt monolit felszerkezetű lemezhíddal kellett átívelni a főpálya felett. A felszerkezet teljes aláállványozással épül.

Forrás: magyarepitok.hu

Az M6 autópálya részeként valósul meg az ivándárdai tengelysúlymérő és hatósági ellenőrző ikerállomás is – folytatta Csordás Erika, az engedélyezési és kiviteli tervfázis projektvezetője.

Hazánkban az országos közúthálózat védelme szempontjából kiemelten fontos a teherforgalom ellenőrzése és a túlsúlyos járművek kiszűrése. Az utóbbi időszakban a járművek hatósági ellenőrzése is egyre nagyobb hangsúlyt kapott.

A tervezett ikerállomás a határ közvetlen közelében létesül és az országot elhagyó és belépő forgalom ellenőrzésére egyaránt alkalmas.

A teherforgalom ellenőrzése a jelenleg ismert legfejlettebb technológiával valósul meg, mely lehetőséget ad a nagy sebességű, haladás közbeni tengelysúly mérésre.

A főpályán haladó járművek közül a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek változtatható jelzésképű táblák jelzéseivel terelhetők ki az ellenőrző állomás szerviz útjára. A szerviz útra telepített előszűrő berendezés alkalmas a tengelyenkénti terhelést, az össztömeget, valamint a jármű méreteit is meghatározni, miközben a járművek 50 km/órás sebességgel haladnak.

Amennyiben az előszűrő rendszer nem talál eltérést a megengedett értékektől, úgy a jármű az autópályára visszahajtva folytathatja útját. Amennyiben a kiértékelés során bármelyik kisorolási ok közül legalább egy fennáll, úgy a jármű további ellenőrzése fixen telepített mérlegeken folytatódik. Az állomás területén lehetőség van a járműben a terhek át- illetve lepakolására is vagy a szükséges közútkezelői hozzájárulás kiváltására. Mindemellett az állomás egyéb hatóság által végzett teljes ellenőrzésre is alkalmas – ismertette Csordás Erika.

A vadátjáró meghatározó szerepet kapott ezen az autópálya szakaszon

A vadátjáró műtárgy tervezése kiemelt helyen szerepel a FŐMTERV által tervezett műtárgyak körében, ennek részleteit Balogh Ádám projektvezető ismertette. A tervezőknek figyelembe kellett venniük a helyi vadásztársaság, a Bóly Zrt. kérését, hogy a lehető legszélesebb átvezetés épüljön meg a főpálya felett.

A tervezett nyomvonaton nem ritkán több száz egyedet számláló szarvasrudlikat lehet látni, ezek átvezetése a szokásosnál szélesebb vadátjárót igényelt.

A vadátjáró Lippó településtől néhány száz méterre délre található, elhelyezését elsősorban a jellemző vadmozgások útvonala határozta meg. Az engedélyezési tervek készítésekor az építtető NIF Zrt. a költségvonzatokat figyelembe véve egy 40 méter hasznos szélességű műtárgy tervezése mellett döntött.