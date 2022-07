A szakember elmondása szerint újító megoldás az épületben többek között az is, hogy az utca felőli északi homlokzatot a káros anyagokat megkötő zöld lombozattal és tetővel alakították ki. Az épületbe integrált aktív élőflóra pedig megszűri a gépjárművek által kibocsátott káros anyagokat, a nyári hőségben pedig páraháztartásának köszönhetően hűti a homlokzatot.

A kiváló szereplés több vállalkozás összefogásával valósulhatott meg. A részvételt támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége is.

– Kiemelt hangsúlyt kell fordítanunk az innovációra, amelyek a környezettudatos gondolkodás mentén, pluszenergiás épületek működtetését teszik lehetővé – mondta a dékánhelyettes.

Többletenergia

Az épület elsődleges célja, hogy a passzív megoldással úgy tudják csökkenteni vagy minimalizálni az épület energia­igényét, hogy az a lehető legkisebb energiafelvétellel biztosítható legyen. Ebből is adódik, hogy a napelemmező nemcsak az épület energiaellátásáról gondoskodik, de még többletenergiát is termel, amivel a bentlakók az e-biciklijüket is fel tudják tölteni. A belsőépítészet is sok újítást tartalmaz, egyedi lámpacsaládot terveztek a hallgatók.