A közösségi média felületein rendkívül nagy arányban jelennek meg jogsértőnek bizonyuló tűzifahirdetések a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tavalyi ellenőrzéseinek tapasztalatai szerint.

A hatóság folyamatosan felhívja az érintett vásárlók figyelmét az elővigyázatosságra, ezen kívül a hirdetések állandó ellenőrzésével igyekeznek megelőzni az átveréseket, és támogatni a jogkövető faanyag-kereskedők tevékenységét.

A tapasztalatok szerint egyre többen az internetes fórumokról gyűjtenek ajánlatokat. Sok esetben rendkívül olcsón, nagyon jó minőségű, száraz, akciós tűzifát kínálnak eladásra, néha ingyenes szállítással. Az eladók megbízhatóságának vizsgálatára azonban a hatóság tapasztalatai szerint már jóval kisebb hangsúlyt fektetnek a vásárlók. Így amikor megérkezik a kisteherautó, és leborítják a fát, kiderül, hogy az kevesebb is, vizesebb is, vagy akár nem is olyan fafajú, mint amit rendeltek.