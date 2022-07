Lassan búcsút veszünk a régi vásárcsarnoktól, és az árusok átköltöznek az újba. A régi épületben 1979 decemberétől vásárolhattunk, akkor a kor egyik legmodernebb vásárcsarnoka volt. A régi csarnok szerdán még kinyit, majd másnap az árusok összepakolnak, és többségük átköltözik az új csarnokba, ami péntek reggel ünnepélyes keretek között hat órakor nyit. Mint megtudtuk, csütörtökön a költözés miatt egyikben sem lesz árusítás.

A minap a vásárcsarnokban rögtönzött közvélemény kutatást végeztünk a boltosok, zöldségesek, őstermelők között, hogy megtudjuk, ki költözik át az új csarnokba, és ki az, aki nem tart velük.

Összesen 13 árus volt a csarnok külső részén, a távolsági buszmegállóval szemben, közülük 11 mondta azt, hogy ők az új vásárcsarnokban is árusítják majd termékeiket, míg ketten a nem költözöm blokkba húzták be strigulájukat. Mint megtudtuk, egyikük végleg befejezi a munkát korára való tekintettel, mivel nyugdíjas. A másik kereskedő Diana téri piacon és a vásárban próbál szerencsét.

A csarnokban először a zöldség-gyümölcs árusítókat kérdeztük. A statisztika szerint 19 válaszadó közül 18 nyilatkozott úgy, hogy a költözés mellett döntött, míg egy közölte, hogy végleg befejezi.

– Egy üzletet is vezetek, és úgy döntöttem, hogy a piacozást abbahagyom. Már hosszabb ideje csak a mínuszt termeljük, ami az üzlet által elért nyereséget emészti fel – magyarázta döntését a férfi.

Megkérdeztük a mézeseket, a káposztásokat, a házi füstölt készítményeket árusítókat, őstermelőket, akik mind azt a választ adták, hogy átmennek az új csarnokba, míg a virágosok közül egyetlen egy volt, aki a nem mellett döntött. Ezt követően a boltokat jártuk végig, közül a többség szintén a költözést választotta.

– Több mint harminc éve vagyunk a csarnokban. Költözünk. Egy évet kipróbálunk, és meglátjuk, hogy folytatjuk-e – mondta az egyik kolbászsütő.

Bővülhet a helyi és regionális kínálat

Az új vásárcsarnok tervei 2018 nyarán készültek el, ezt követően pedig sikeresen lezajlott a kivitelezési közbeszerzési eljárás, majd 2020. július 31-én a munkaterületet átadták a vállalkozónak, és megindulhatott az építkezés. A csarnok összes alapterülete 7500 négyzetméter, az épület hasznos alapterülete 5625 négyzetméter, ebből 1900 négyzetméteren helyeztek el asztalokat. A főbejárat az épület északi oldalán található, de a létesítmény a Bajcsy-Zsilinszky utca felől is megközelíthető. A csarnok hétfőtől péntekig 5.00-17.00 óra között lesz nyitva, szombaton 5.00–14.00-ig. A tervek szerint bővül a helyi és regionális termelői kínálat, széles lesz a borválaszték, az ételudvarban a nemzetközi konyha ízei is megtalálhatóak lesznek, illetve a helyi és regionális tejtermékek mellett mentes, reform és vegán termékek is megtalálhatóak lesznek.