A gyermekes családoknak szóló otthonfelújítási támogatással az állam hárommillió forinttal járul hozzá a lakások felújításához december 31-ig.

Utólag módosítható

Olvasóink kérdezték szerkesztőségünktől, mi a teendő, ha az előleget a vállalkozói szerződés kelténél korábban utalta el a kérelmező, a végszámlán pedig egy másik, későbbi dátum szerepel, új szerződést kell írni, új dátumokkal.

Mint az Ingatlanbazár szakértőjétől megtudtuk, még ha a géppel kitöltött vállalkozói szerződést le is pecsételte, alá is írta már a vállalkozó, még mindig, utólag is írható rá kézzel anyagmennyiség – annyi, amennyiben megállapodtak és amennyit már ki is fizettek a vállalkozónak.

Sok múlik a vállalkozón

Ha nem a vállalkozó állította ki a számlát az építési anyagról, a számla nem tüntethető fel a vállalkozói szerződésben.

Ha a felújításkor a vállalkozó által biztosított és a számlázott anyagon kívül további anyagot is kellett még vásárolni, annak elszámolása mellé elég az 1. számú mellékletet kitölteni. Ha a kerítés felújításához vásárolunk anyagot, de nem társul hozzá munkadíj, szintén csak az 1. számú mellékleten kell az anyagköltséget feltüntetni.

Az átutalás tranzakciós bizonylata csatolandó, ha az előleg készpénzes fizetésű, a végszámla kiegyenlítése pedig utalással történik. Amennyiben az aláírási címpéldányban szerepel a vállalkozó pecsétje, a vállalkozói szerződésre is kerüljön rá ez a pecsét, az aláírás önmagában nem elég. Az nem gond, ha az anyagköltségszámlák tavalyiak, viszont a munkadíjszámlát csak idén állítják ki.

Tulajdonjogi kérdések

Lassan 3 éve él élettársával és hamarosan 4 éves kisfiukkal az érdeklődő abban a lakásban, amely csak márciusban került a tulajdonába rokoni ajándékozással. Hitelt nem szeretne felvenni, önerőből intézné a fűtéskorszerűsítést, konvektorról radiátorra váltana. Ha a többi feltételnek is megfelel, kérelme pozitív elbírálásának nincs akadálya. Amennyiben az anyagköltség és a munkadíj aránya a számlák végösszegében helyesen szerepel, jár az 50 százalékos támogatás.

Klímát szeretne beszereltetni az anyósánál élő asszony, hiszen férjének 1/4 tulajdonrésze van az ingatlanban. Sajnos a férj nem igényelheti meg ezt a támogatást, mert az 1/4 rész ehhez kevés, legalább 50 százalék szükséges.

Amennyiben a férj állandó lakcíme nem azonos a feleségéével és a gyermekükével, akik a felújított lakásban laknak, csak a feleség nevén nyújtható be a pályázat. Persze ennek az is feltétele, hogy a számlák a feleség nevére szóljanak.