A fürdőszövetség elnöke szerint az energiaárak emelkedése és a vendégszám visszaesése miatt akár a magyarországi fürdők fele is bezárhat a jövő év első feléig. Marosi-Melles András, a Harkányi Gyógyfürdő elnök-igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, nagy kihatással van az energiaárak emelkedése a munkájukra és a működésükre, de pénzügyileg stabil, biztos lábakon áll a fürdő, és nem terveznek bezárást.

– 2022-ben semmiféle bezárási vagy üzemeltetési kizárást nem tervez a fürdő. Bizonyos részlegek karbantartási időszaka, garanciális bejárása miatt előfordulhat időszakos leállás, de ezeket a munkálatokat a szezonon kívüli időszakra tettük

– mondta. Hozzátette, a gyógyfürdőt ebben az időszakban a takarékos gazdálkodás irányelveit szem előtt tartva működtetik, tehát keresik azokat a lehetőségeket, ahol még takarékosabban lehet fenntartani a komplexumot. A duplikált szolgáltatások részleges lezárása előfordulhat, ha a vendégszám ezt indokolja, de egyértelmű, hogy a harkányi fürdő nem fog bezárni. Az új fürdőrészek: a téli élményfürdő és a hozzá kapcsolódó új kültéri gyerekbirodalom várakozáson felüli sikert hoztak. Az új kültéri gyerekmedencék egész nyáron tele voltak, így ezeket addig fogják működtetni (a strandszezonon túl is), amíg jó idő van. A fürdőigazgató azt is kiemelte, hogy ha a duplikált szolgáltatások (pl. szauna) közül energia takarékosság miatt egy-egy működését szüneteltetik, akkor is törekednek arra, hogy lehetőség szerint az újabb, modernebb berendezéseket hagyják nyitva a vendégek előtt.

Válaszolt a fürdő

A Postabontás rovatunkban napokban megjelent olvasói levélre is reagált a fürdőigazgató. Elmondta, a panaszosnak hivatalos választ adtak. Olvasónk azt panaszolta, hogy a 7 éves lányát a fürdő egyik alkalmazottja nem engedte fel a csúszdára, s mindezt nem megfelelő stílusban közölte a gyerekkel. Marosi-Melles András elmondta, a dolgozó nem megfelelően kezelte a felmerült problémát, amiért a nevében is elnézést kért a vezetőség. A panaszt követően munkatársukat figyelmeztetésben részesítették a nem megfelelő problémamegoldás, és a társaság által el nem fogadott kommunikáció miatt.

Szabályok szerint

Marosi-Melles András kérdésünkre elmondta, a csúszdák üzemeltetése jogszabályi, hatósági és szakértői előírások szerint történik. Ez alapján külön bizonyítvánnyal rendelkező szakszemélyzetet kell biztosítani a csúszdák mellé, aki a biztonságot szolgáló használati előírásokat betartatja. A fürdő egyes csúszdáit a működési engedélyükben foglaltak alapján kizárólag azok vehetik igénybe, akiknek a vállmagassága eléri, vagy meghaladja a 120 cm-t. A magasságmérő állványok segítségével a csúszdakezelő köteles meggyőződni a szükséges magasság eléréséről, a vendégek testi épségének megóvása érdekében.