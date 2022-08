A komód jóbarát

Az egyik leghasznosabb bútordarab a komód, amely egészen addig kiszolgálhatja a gyermeket, amíg ki nem repül a családi fészekből. Az ajtós változat praktikusabb, állítja a szakértő, mert eltakarja a szekrény tartalmát, és a polcokra több tárgy is elfér. Az első években az összes kis méretű ruhanemű belefér, ám az évek múlásával ruhatárolóból soha nem elég. A nagyobbaknál már kell az akasztós szekrény, a nagy befogadóképességű szekrény. A komód a babaruhák után elbírja a könyveket, a tanszereket, a játéktároló dobozokat.

– Szerencsés, ha bútorcsaládban gondolkodik a szülő, ennek egyes elemeivel később is bővíthető a szoba berendezése, így a helyiség egységes képet kap. Stabil, nagy múltú, hazai gyártókkal érdemes próbálkozni, amelyek valószínűleg évek múlva is a piacon lesznek – tanácsolja Vörös Nikoletta. Kifutó színű – cseresznye, éger, bükk – bútor helyett az állandó, igen elterjedt, világos, erezett sonoma tölgyet ajánlja. Ezt a legtöbb gyártó és az asztalos is használja. A színes bútorfront most nem divat, esetleg fehérrel lehet oldani a famintázat komolyságát. Jelenleg a naturális színek iránti érdeklődés a jellemző. A magyarok egyébként is hosszú távra beruházó bútorvásárlónak számítanak, a minőséget keresik.