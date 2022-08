Hiába van olyan többgenerációs családi ház, amely – ugyanúgy, mint egy társasháznál – műszakilag megosztott felhasználású, egyben számítja a szolgáltató a gázfogyasztást, és nem kétszerezik meg a kedvezményes használati kapacitást.

– Két külön lakást fűtünk, a lakásokban külön termosztát van, külön szivattyú vezérli a fűtést, de egy közös kazánnal, egy gázórával, ezért az MVM nem ad arra engedélyt, hogy külön számolják a fogyasztást – mondta. Hozzátette: ezzel két lehetőségük maradt, vagy felszereltetnek még egy gázkazánt, még egy gázórát, és még egy kéményt, amely több millió forintos tétel, vagy társasházzá nyilváníttatják a családi házat, amely szintén költséges, bonyolult adminisztrációval jár, és korántsem biztos, hogy az is járható út.

Alternatív megoldásként elkezdték nézegetni a félautomata vegyes tüzelésű, vagy faelgázosító kazánokat, de ezeknek a berendezéseknek az ára is a milliót súrolja, plusz ugyanúgy át kellene hozzá alakítani a fűtési rendszert. Ráadásul jelen pillanatban az sem tűnik biztonságos megoldásnak, hiszen mint látják, már most alig lehet fát, pelletet kapni, és ezek árai is napról napra emelkednek.

– Jó lenne, ha a módosítanának legalább annyit a rendeleten, hogy az ilyen jellegű házaknál, ahol több lakás van, amely műszakilag megosztott, egy nyilatkozattal meg lehessen kapni a két lakásra a dupla mennyiségű átlagértékre vonatkozó kedvezményt – mondta olvasónk.

Társasházaknál működik a magasabb kedvezmény

A július 21-i rendelet szerint társasházaknak és lakásszövetkezeteknek jár plusz kedvezményes mennyiség abban az esetben, ha egy mérőhelyről több lakást látnak el gázzal. Ebben az esetben a kedvezményes gázmennyiséget meg kell szorozni a műszakilag elkülönített, önálló lakások számával. Ehhez nyilatkozatot kell tenni a szolgáltatónak a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő, önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Fontos azonban tudni a társasházra vonatkozó szabályokat, ugyanis a szolgáltató bármikor jogosult a kedvezmény igénybevételét alátámasztó iratot a felhasználó társasháztól vagy lakásszövetkezettől bekérni és ellenőrizni. Ha megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes mennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.