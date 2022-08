Már több helyen a rozéalapanyagot szedik, de az elmúlt hetek, hónapok időjárása azt eredményezte, hogy a fajták összeérnek, tehát ilyenkor már nehéz kijelenteni, hogy egy bizonyos fajtát szüretelnek.



– Egy normál évjáratban, amikor van rendesen tavasz, nyár, ősz és elegendő csapadék is év közben, akkor jobban el szokott határolódni a különböző fajták érése. Pillanatnyilag azonban úgy néz ki, hogy összeérnek a fajták, és nem nagyon lehet majd a korai érésűek után szünetet tartani, hanem egyből lehet szedni akár már a vörösbort adó alapanyagot

– mondta Nagy Gergely, a Villányi Borvidék hegyközségi titkára.

Néhány évtizeddel ezelőtt inkább az volt a jellemző, hogy szeptember elején szedték az oportót, most viszont egy-két termelő már jelezte, hogy már most is szedhető állapotban vannak a fürtök, úgyhogy amint a korai érésű rozéalapanyagok szedésével végeztek, nekiállnak a korai érésű vörösborszőlő-fajtáknak, főleg az oportó szüretének. Ezzel párhuzamosan pedig el lehet kezdeni a könnyedebb, gyümölcsösebb vörösbort adó fajták szedését is.

Nagy Gergely hozzátette, a hétvégére ígértek ugyan nagyobb mennyiségű csapadékot, de durván 1,5–2 mm esett, ami még arra se volt elég, hogy a port elverje. Bár korábban, augusztus tizedike környékén esett 20 és 25 mm csapadék. A minőséggel nincs probléma, a mennyiségek viszont elmaradnak a korábbi években megszokottól, ami a szárazság hatása.