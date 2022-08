A kétnapos rendezvény középpontjába a mezőgazdasági gépesítést állítják, a fő hangsúlyt a talajművelésben fontos szerepet játszó gépek, technológiai sorok bemutatására helyezik - írta közleményében a Baranya Megyei Vállalkozói Központ. A rendezvény látogatóinak az erő- és munkagépek megtekintése mellett azok behatóbb megismerésére is alkalom nyílik, ugyanis a gyakorlati bemutatók mellett szakmai előadások is lesznek, ahol többek között szó lesz a mezőgazdaság digitalizációs átállásáról is.

Szentlőrincen korábban is tartottak mezőgazdasági gépbemutatókat, de a Baranya Megyei Vállalkozói Központ bízik benne, hogy jövőre ismét a Szentlőrinci Gazdanapokat tudják majd megszervezni, ami már közel harminc éves múltra tekint vissza. A gazdanapokat nemcsak a mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozók és szakmabeliek keresték fel, hanem családok is, mivel a kisgyerekek örömmel nézték a helyszínen bemutatott háziállatokat és a különböző gépeket, kombájnokat, traktorokat.