A hivatal munkatársai ellenőrizték a belépőjegyek kiállítását, bizonylatolását, a jövedéki termékek értékesítését, próbavásárlásokat végeztek a vendéglátóhelyeken, és az alkalmazottak szabályos foglalkoztatását is vizsgálták.

– A tapasztalatok szerint javult a szabálykövetési hajlandóság, de így is előfordult, hogy a vásárolt termék mellől hiányzott a nyugta, és nemcsak azért, mert nem állították ki, hanem azért is, mert az adózónak nem volt online pénztárgépe – emelte ki a sajtóreferens. Ezenkívül be nem jelentett alkalmazottat is találtak a revizorok, viszont a jövedéki ellenőrzések nem tártak fel hiányosságokat.

Barlai Krisztina hangsúlyozta, összességében kevesebb volt a megállapított szabálytalanság a tavalyi hasonló időszakhoz képest, azonban még mindig akadnak olyanok, akik szabálytalan eszközöket alkalmaznak az adózás elkerülése érdekében.