Varga Zsanett, a több mint száz termelővel és kézművessel kapcsolatban álló Patrónus Szociális Szövetkezet elnöke megköszönte az MNVH támogatását, amelynek köszönhetően méltón meg tudják ünnepelni a 10 éves évfordulót.

– Örülünk, hogy ilyen szép számmal vannak jelen a termelők és a kézművesek, hiszen együtt egységben így tudjuk képviselni Baranya megyét, és megmutatni, hogy mennyi érték rejlik itt. Minden termék mögött egy-egy történet van, ezért javaslom, hogy látogassanak ki a piacra, nézzenek körül – fogalmazott.

Kővári János, Pécs Belváros önkormányzati képviselője elmondta, a jelenlévők segítségével egy álmuk vált valóra 10 évvel ezelőtt azzal, hogy visszahozták a Búza térre a piacot, hiszen az nem csak egy nosztalgikus hely volt, hanem egy nagyon fontos gazdasági közeg is. Reményét fejezte ki, hogy még többen fognak majd Baranyában termelni, a termékeket pedig nem csak a Búza téri piacon, hanem a Kossuth téren és az új vásárcsarnokban is kereshetik a vásárlók.

Őri László, a megyei közgyűlés elnöke kiemelte, hogy amikor a piacot elindították még Kővári Jánossal közösen a pécsi önkormányzat akkori támogatásával, akkor talán még nem is gondolták, hogy 10 évvel később mekkora jelentősége lesz annak, hogy a nagyvárosban élők közvetlenül heti rendszerességgel tudnak helyi termékekhez jutni.

– Hiszen a körülöttünk lévő világ az elmúlt 10 évben is, különösen az elmúlt néhány hónapban jelentősen megváltozott. Ezt mindannyian érzékeljük, és ha valamikor, akkor most igazán nagy jelentősége van annak, hogy egy-egy termék ne több ezer kilométerről kerüljön ide, Pécsre – amelynek az árában vaskosan megjelenik az üzemanyagköltség is –, hanem lehetőleg Pécstől csupán néhány 10 kilométerre termett, vagy előállított élelmiszerek jussanak a városlakókhoz. Az, hogy legyen termelői piac Pécsett, mára nem csupán egy elköteleződés kérdése, nem csupán szimbolikus ügy, hanem a gazdasági racionalitás is – fogalmazott a megyei elnök.

A résztvevők ezután Hoppál Péter országgyűlési képviselővel közösen vágták fel az ünnepi tortát.

A Kossuth téren kéthetente pénteken délelőtt főként a kézművesekkel találkoznak a vásárlók, szintén kéthetente pénteken a Mecsek Áruháznál is nagyobb számban kézművesek kínálják a portékájukat, szombatonként a Búza téren pedig inkább a helyi termelők várják a vásárlókat.