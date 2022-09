Az energiakrízis miatt jelentősen megnőtt egy pizza előállításának a költsége, ami egyre markánsabban jelentkezik az olasz éttermek étlapjain. Az árakat látva sokan döntenek úgy, hogy megpróbálkoznak otthon a konyhai sütőben elkészíteni az olasz gasztronómia leghíresebb ételét, de emellett óriási tülekedés van a boltokban a házi pizzasütő gépekért is.

Lassan a szeme sem rebben az embernek, ha egy minimális feltéttel kínált pizza neve mellett 2-3 ezer forint szerepel az étlapon, egy prémium minőségű pizza ára azonban már verdesi, sőt néhány helyen meg is haladja az 5 ezer forintot. Az energiaválság miatt így vélhetően sok pizzázó zár be vagy dönt profilváltás mellett. Pécsett, a Király utca és a Széchenyi tér sarkán a – többek között korábban remek pizzájáról is híres – Lezser pedig nemes egyszerűséggel lehúzta az étlapról a kemencében sült lapos, kelt tésztából készült finomságokat.

Na de mit tehet egy pizzaimádó, ha nem akar rendszeresen otthagyni egy vagyont az étteremben, de lemondani sem akar kedvenc olasz ételéről?

– A barátokkal minden pénteken el szoktunk menni pizzázni kedvenc pécsi éttermünkbe, de a társaság nagy részének ez már nem nagyon fér bele, így összedobtuk a pénzt egy jobb minőségű házi pizzasütőre

– mesélte az egyik pécsi elektronikai üzletben egy férfi, aki épp az utolsó raktáron lévő házi pizzasütőt vásárolta meg.