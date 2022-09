Az évtizedek óta várt vásárcsarnok egyik tervezője, Sztranyák Gergely (társtervező Getto Tamás) a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán tanít, így a 3,2 milliárd forint értékű beruházás a tervezéstől a befejezésig bekerült a tananyagba. A tervezési folyamatban hallgatók is részt vettek, majd az építkezést a helyszínen is követve ismerték meg a koncepció valóra válásának folyamatát, illetve sajátították el a tervezői gondolkodást. Mint ismert, a pécsi kar egyik erőssége éppen ez: oktatói jelentős része maga is gyakorló szakember, így a leendő mérnökök már az iskolapadban valós, naprakész tudásra tesznek szert. A kar az egyes projektekben való részvétellel a hallgatóknak lehetőséget ad a gyakorlati tudás megszerzésére is, ami a későbbiekben vitathatatlan előnyt jelent majd a munkaerőpiacon.