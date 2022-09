A munkálatokat hamarosan elindíthatják - derült ki a városházi közlésekből.

Hasonló projekteket tartalmaztak azok a 2017-es pályázatok is, amelyek csarnoképítést és infrastrukturális fejlesztést céloztak meg szintúgy a Déli Ipari Parkban. A mintegy kétmilliárd forintos beruházással 2020-ra készülhettek el a kivitelezők, így az épületek kulcsait már a regnáló rezsim adhatta át a bérlőknek.

Az előző városvezetés már korábban is hangsúlyozottan törekedett a gazdaságfejlesztésre és a munkahely-teremtésre. Ennek érdekében lényeges lépés volt az említett csarnokok építésének előkészítése, az ipari parkok fejlesztése, vagy éppen olyan cégek Pécsre csábítása, mint az amerikai multi, a Harman. A baloldal érkezése előtt a Magnus Aircraft 5,16 milliárdos beruházással épített a pogányi repülőtéren gyárat, amelyhez az Orbán-kormány két milliárdos támogatást nyújtott. A koreai Hanon Systems is Páva Zsolt polgármester idején találta meg a számítását Pécsen; a székesfehérvári és a rétsági fejlesztéseivel együtt mintegy 36 milliárdos beruházásokat hajtott végre hazánkban.

A thyssenkruppot is nemzeti oldal csábította el Pécsre, ugyanakkor az önkormányzati hatalomváltás és a koronavírus-járvány után a németek halasztották ezt a pécsi fejlesztésüket.

A szintén német hűtés-fűtéstechnikai cég, a Viessmann, valamint az árnyékolástechnikai elemeket gyártó Warema is a 2019-es váltás előtt telepedett le a megyeszékhelyen. A Hauni gépgyártó, a BAT Pécsi Dohánygyár szintúgy ugyanebben az időszakban kezdte el a nagyobb volumenű fejlesztéseit, de a különböző szolgáltatóközpontok is akkoriban érkeztek Pécsre. Már a baloldali önkormányzat idején jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter és Hoppál Péter parlamenti képviselő, hogy a japán Seiren 15,2 milliárd forintos saját erővel és 4,6 milliárdos forintos vissza nem térítendő kormányzati támogatással gyárat épít Pécsen, egyben megköszönték a pécsi városvezetők munkáját is akkor. A baloldal idején az EY pénzügyi tanácsadó cég érkezését jelentették be, amely a volt Ifjúsági Házban kapott helyet – az épület irodaházzá történő átalakításának előkészítése azonban éppúgy a korábbi éra idején kezdődött el.