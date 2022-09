Komoly szakmai együttműködést folytatnak

Az együttműködés fő célcsoportját a helyi kis- és középvállalatok jelentik, de a PTE a nagyvállalati kooperációra is nyitott – tette hozzá Kottászné dr. Vass Orsolya. A szakértő elmondta, az idén megrendezett együttműködési fórum már a harmadik, s ennek pozitív hatását az is mutatja, hogy az egyetem vállalati projektjeinek száma az utóbbi években igencsak megnőtt. A rendezvény célja ugyanakkor a buktatók és nehézségek megvitatása, illetve a közös megoldáskeresés is. A vállalati projektekbe, ahol lehet, a PTE hallgatóit is bevonják, minden esetben az egyetem szakértőinek vezetésével. Ilyen például a DEMOLA innovációs platform, vagy a Közgazdaságtudományi Kar Simonyi Vállalkozásfejlesztési Programja.