A kesergő minősítésekkel sok estben egyet lehet érteni, ám ezeknek ellentmondhatnak azok a példák, melyek biztos lábakon álló vállalkozásokról szólnak. Buru László 63 éves mezőgazdasági vállalkozó egyike azoknak, akik leginkább a maguk eszében-erejében bíznak, az esetleges kedvezőtlen helyzeteket megoldandó.

Előzetesen annyit tudtunk, hogy Buruék szántóföldi munkák, szamarak, bivalyok és szürke marhák mentén iparkodnak a mezőgazdaságban, és telephelyük valahol Kémes határában található. Telefonos egyeztetésünk során mégis Drávacsehit kaptuk célállomásnak, merthogy most arrafelé tanyázik a gazda bivalycsordája.

A falut szegélyező legelő mellett állunk meg, Buru úr kisteherautója mögött. Bivalyok sehol. A kölcsönös üdvözléseket követően megtudtuk, hogy a bivalycsorda megközelítéséhez át kell vágnunk magunkat a töltésig húzódó árkon-bokron, a jószágok ugyanis a töltés mögött fürdőznek a Fekete-víz egyik holtágában. Loholunk házigazdánk nyomában, utunkat kijelöli a korlátként tetszelgő villanypásztor. Futunk, rohanunk a töltés felé, mert közben szép lassan felbukkannak a fekete jószágok, akik – úgy fest – megelégelték a fürdőzést és tempósan elindultak a magunk mögött hagyott legelő felé.

– Talán még néhány bent hűsöl a vízben! – mondja László, miközben a meredek töltésoldalon kapaszkodunk felfelé.

A töltés tetejére érve festői mocsaras táj juttatja eszünkbe a néhai nagy vadász, Széchenyi Zsigmond egyik kenyai vadász szafarijáról írt könyvét, a Csui!-t. Annál is inkább, mert fotós szerencsénkre egy szem bivalyt még a vízben értünk, bár már az is kászálódóban volt kifelé, a többiek után. Nincs mit tenni, visszafordulunk a járt útra, a csorda zömét majd lencsevégre kapjuk a faluszéli legelőn. A meredek ösvényen lefelé téblábolva valahogy kidöntjük a villanypásztor egyik tartóját. Laci próbálja visszaszuszakolni a földbe, de puszta kézzel nem megy, túl kemény a talaj. Előkerül hát a mobiltelefon, a segítség pedig hamarosan megérkezik Buru Ákos, Laci gazdánk 32 esztendős fia személyében. Némi útbaigazítást követően Ákos, egy vállára vetett nagykalapáccsal el is indul felkutatni a renitens villanypásztortartót, mi pedig visszaülünk a kocsinkba és elindulunk Kémes felé, ahol a szürke marhák tanyáznak.

Kémesen le kell térnünk Szaporca, majd Tésenfa irányába, mígnem megérkezünk Buruék telephelyére, a néhai téesz néhai szarvasmarhatelepére.

Öreg, jobb-rosszabb állagú épületek, mezőgazdasági gépek, hozzájuk kapcsolható művelőeszközök, hatalmas bálahegyek takarják a távolabb legelésző szürkemarha-csordát. Jöttünkre előkerül a telephely őre, nyomában egy némán settenkedő kutyával.