A darázscsípés viszont az volt, amikor belengették a rezsicsökkentésnek a távhővel fűtött panel- és téglaépítésű társasházakra vonatkozó megváltoztatását.

Darázscsípés a távfűtésnél

A panelekben egy lakást akár négy oldalról is fűthetnek a szomszéd lakások, és jóval kevesebb hőmennyiség lenne szükséges.

A nagy probléma a külön mérőórával nem rendelkező, távhővel fűtött lakásokkal van, hiszen ezekben a tulajdonos nem tudja befolyásolni a ház hőmennyiség-fogyasztását. Vannak olyan épületek is, amelyekben a korszerűtlen fűtési rendszer kényszeríti nagyobb átalakításokra a tulajdonosokat, csak azért, hogy a külön mérőórákat felszerelhessék. Mivel a kérdés jelentős számú ingatant érint, elkerülhetetlen, hogy a jelenség megmozgassa az ingatlanpiacot. Vagyis a mérésileg problémás – és eddig amúgy is üresen álló – lakások most nagyobb számban kerülhetnek piacra az Ingatlanbazár szerint. A vidéki, hirtelen eladóvá lett „Kádár-kockákkal” együtt ez már valóban árat csökkentő tényező lehet, amely a másik oldalon a modern fűtési és mérési rendszerrel ellátott ingatlanok árának emelkedéséhez vezethet.

Az ördög a részletekben

Egyelőre még nem világos, hogy a kormányzati kommunikáció a fűtési rendszerek korszerűsítésére enyhíti-e a folyamatot és türelmesebbé teszi-e az egyedi mérés nélküli lakások tulajdonosait, akik attól tartanak, hogy ingatlanjuk már a távhőre vonatkozó rezsicsökkentés szigorításának emlegetésével is veszít értékéből.