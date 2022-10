A rezsimódosítás után a gáz a 102 forintos alapár hétszeresébe, 747 forintba kerül. A villany alapára azonban csak 38, piaci ára 70 forint. Vannak családok, amelyek a jövőben is beleférnek a támogatott áron igénybe vehető mennyiségi keretbe. Ha az előző évi gázfogyasztásból jól látható, hogy a háztartás ennél jóval több gázt fogyaszt, érdemes a szobákat kivenni a fűtőkörből, és csak elektromos fűtőtesttel melegíteni azokat, mert a villany piaci ára „csak” a duplája az alapárnak – olvasható az országos ingatlanos portál cikkében.

Elég a szobákba

– Azt látjuk, hogy egyre többen igyekeznek minél kisebb helyre berendezkedni a téli időszakra készülve – mondta el tapasztalatait az Ingatlanbazárnak Bíró Tamás, a Solar Konstrukt Kft. értékesítési vezetője. – Nekik célszerű lehet villannyal is fűteni a lakást: például a hálószobák mennyezetére felrakhatnak egy-egy ezerwattos, termosztáttal szabályozható infrapanelt. Ha ez nagyjából napi 5–6 órát üzemel, szükségtelen a bútorokat tologatni, ráadásul kellemes, csöndes fűtési alternatíva.

Egy termosztáttal több infrapanelt is lehet vezérelni egyszerre. Az infrapanelekhez két típusú termosztát kapható: egy alapváltozat, amely egyszerűen programozható elemmel működik, valamint egy továbbfejlesztett pro termosztát, amely képes csatlakozni a lakás wifihálózatára, így távolról, okostelefonon keresztül is vezérelhető a fűtés. A termosztát több napra előre beprogramozható: hétköznap négy, hétvégén két napszakot állíthat be mind az infra-, mind a norvég panelen. Ezzel jelentős mennyiségű áram takarítható meg – mondta el az Ingatlanbazár által megkérdezett szakember.