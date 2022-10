A nagyágyú

A fűtésre optimalizált klíma is tud hűteni, ám az ilyet arra tervezték, hogy a lakás teljes fűtését megoldja. Akár fél éven keresztül éjjel-nappal is üzemeltethetjük, bírni fogja a strapát. Működési tartománya jóval szélesebb, mint az előbbinek, akár –30 Celsius-fokban is kiváló hatásfokon üzemel, igazi nagyágyú. A jól megtervezett telepítés e készülék esetében is kiemelt fontosságú, a kültéri egység, a kompresszoros kondenzátor elhelyezésére kell kiemelt figyelmet fordítani. Mivel a berendezés folyamatosan fűt, a „sima”, főleg hűtésre használt klímával ellentétben a kültéri egységből csöpög a víz, akár a ház falát is áztathatja, a lefolyt víz ráfagyhat a járdára. A szakemberek ezért hóhatárkonzolra vagy talpelemre telepítik, már ahol lehetséges.

Lehet ügyeskedni

Jól gondolkozik az, aki a hazai enyhe telekre alapozva a kiegészítőfűtésre tervezett klímát vásárolja, mert a meglévő gázkazánt kár lenne kiiktatni, és a kombinált használat a legtakarékosabb, magyarázta a szakember. Hozzátette, extrém hidegben menjen a gázkazán is, egyébként használjuk a klímát. Így könnyen megoldható, hogy a gáz- és a villanyfogyasztásunk beleférjen a csökkentett áron kapható energiahordozók mennyiségi keretébe.

A villanyszámlát illetően egyébként mindegy, melyik típusú klímát választjuk, mindkettő hőszivattyúeszköznek minősül, vagyis nem elektromos áram állítja elő a hőt. Áram csak a kompresszor és a ventilátorok működtetéséhez szükséges, ellentétben a hősugárzóval, amelynek esetében egy 5 kW-os teljesítményű eszköz 5 kW áramot fogyaszt, vagyis jóval drágább a használata, mint a klímáé. Ez persze mérhető is az ún. SCOP-értékkel.

Ezt figyelje a boltban

Az SCOP-érték, vagyis a hatékonysági mutató megmutatja, hogy 1 kW felvett áramból hány kW hűtési-fűtési energiát állít elő az adott eszköz.

A hősugárzóé 1/1 arányú, vagyis pontosan annyi áramot fogyaszt, amennyi a teljesítménye. A klímáé viszont 4–5,5 között mozog. Magyarra lefordítva: 1 kW áramfogyasztás mellett a fűtő klíma 4–5 kW fűtési energiát állít elő. Vagyis valamennyi elektromos fűtési megoldásnál jóval olcsóbb, még úgy is, ha nincs otthon az ingyen áramot megtermelő napelemes rendszer. Ugyanakkor a napelemmel megtermelt, felesleges áram elfogyasztásának is a legegyszerűbb módja a klíma: az SCOP-érték figyelembevételével kiszámolható, mekkora teljesítményű berendezést érdemes vásárolni ahhoz, hogy az év végén ne maradjon fel nem használt áram a rendszerben.