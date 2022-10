Úgy számolnak azonban, hogy ez a trend az év második felére visszaesik, ilyen arányú további emelkedésre nem lehet számítani és a hulladékos ágazat végül „csak" 414 milliós eredményt hoz.

Az elődnek köszönhetik

Mindez nem volt előzmény nélküli: a vállalat honlapján is az szerepel, hogy az elmúlt 20 évben a cég látványos fejlődésen ment keresztül, a dél-dunántúli térség legnagyobb hulladékbegyűjtéssel- és kezeléssel foglalkozó, országos szinten is elismert vállalkozása lett. A „Mecsek-Dráva” Program keretében hulladéklerakók, válogatókomplexumok, hulladékudvarok, átrakóállomások épültek és gépparkokat vásároltak. A programmal komplex, egyben költséghatékony begyűjtési rendszert vezettek be, amivel megvalósul a teljes körű szelektív gyűjtés és a maradék hulladékok energetikai célú feldolgozása is. Ebben a fejlesztési időszakban az a Kiss Tibor volt a cég ügyvezetője, aki a mostani igazgatóhoz képest jóval kevesebb összegért állította pályára a céget, és aki éppen Péterffy Attila polgármestersége alatt távozott a Biokom éléről. A döntésben információink szerint annak is szerepe volt, hogy Kiss Tibor környezetvédőként egyáltalán nem értett egyet azzal a tevékenységgel, amit Péterffy még a pécsi erőmű igazgatójaként folytatott.

A temető elviszi a nyereség jó részét

Az említett nyereség tetemes részét viszont a temetkezésből származó 125 milliós veszteség elviszi. A Biokom ugyanis a jogszabályi rendelkezések miatt nem emelhette meg a temetkezés árait – ami szerintük megoldás lehetne a helyzetre –, de a különböző temetkezési kellékek, cikkek és sírboltok, valamint virágok árát megemelték.