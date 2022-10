Nagyjából három évtizede ismert páros a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában, a régi, illetve már az új csarnokban a részben őstermelő József, valamint hitvese. A terményeik szépek, a vásárlókörük meg állandó. A zamatos dinnyéjük vonzó, náluk nincsen lutri, holnap, meg jövőre is ott akarnak lenni, ehhez nélkülözhetetlen a bizalom. Jó lett volna mindkettőjükkel beszélgetni, de akkor elúszott volna a napi haszon egy része. Ezért a férfi mesélt a feladataikról, amíg párja kezelte a pénztárat.

– Saját földön a magunk dinnyéjét termesztjük, aztán hozzuk be Pécsre - árulta el Szin József. – Az én asszonyom nagyon ügyes, szorgalmas. Ha pár méterről dobok neki egy szép darabot, azt biztos kézzel kapja el. Szedésben is az élen jár, de a legnagyobbakat nem szívesen bízom rá, mert akkorák a gyümölcsök, amik már nem neki valók. Első, egyetlen egykori menyasszonyomat igyekszem megbecsülni.

– Egy termelő máshogyan áll önnön a portékájához, mint aki csak eladja?

– Hogyne! Amikor levágjuk a szárról, rögtön megtöröljük, néha száraz, máskor vizes ronggyal. Nálunk nagy becsben van minden darab, azokból is élünk. Hetekig nem raktárazzuk, a termőföldről délután gyűjtjük be, hajnalban meg kocsival beszállítjuk.

– Nehéz a földművesek élete manapság?

– Lehetne itt panaszkodni, de felesleges! Csinálni kell, ennyi az egész. Szerintem könnyebb, mint az állandó hajnali kelés, ami nekem jutott osztályrészül az eltelt évtizedekben. A gépesítés sok dolgot jelentősen megkönnyített a mezőgazdaságban.

– Azonban itt nemcsak venni lehet, de kapni is. Vidám, emberi szavakat, hétköznapi témákban.

– A kapcsolattartás a törzsvevőkkel kötelességünk. Ez is fontos része ennek a tevékenységnek. Széles a választék, de fontos szerepet szokott kapni a foci is, főleg férfiak esetében. Én mindig sportoltam, nem versenyszerűen, de fiatalon súlyemelőként edzegettem. A labdarúgás meg örök szerelmem, már persze az asszony mellett. Rúgni meg nézni is imádom a labdát. A Ferencváros a kedvencem a hazai mezőnyben. De más összecsapásokat is nyomon követek. Azt szoktam mondani, gyorsan alszom keveset, hogy minden beleférjen a napomba.