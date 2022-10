Kabátos várként fog működni a télen

Az energiamegtakarító intézkedések a siklósi várat is érintették, hiszen itt négy nagy gázkazán biztosítja a fűtést. A nyári szezonmunkások szerződését nem hosszabbították meg, mert a következő időszakban szerényebb létszámmal kénytelenek működni, de változatlan lendülettel és lelkesedéssel fogadják a látogatókat. A jegypénztár ideiglenesen felköltözik a Barbakánba, mert így a lenti látogatóközpont épületét külön nem kell fűteni. A vár nyitva tartása október elsejétől változik: hétfőnként zárva tart, keddtől vasárnapig pedig a korábban is alkalmazott téli nyitva tartás szerint (9.30 - 17.00) várja a látogatókat. Mivel a várat működtető Siklósi Várszínház Kft. is piaci áron kapja a gázt, ezért a fűtésen is kénytelenek spórolni, temperálást alkalmaznak, és az őszi-téli időszakban úgynevezett „kabátos várként” fog üzemelni a létesítmény, de lesznek olyan termek – mint például a Várkávézó –, ahol a látogatók megmelegedhetnek.