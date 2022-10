– Ha nagyobb géppel tudnánk dolgozni, ami mondjuk óránként 50 kilogrammot tudna legyártani, akkor kétszer ennyi szalmát is betárazhatnánk, és biztos, hogy mindet el tudnánk adni. Idén az első 250 zsákot két hét alatt elkapkodták, de most is van megrendelés Budapestről, Pécsről, Siklósról – mondta a községvezető. Egy nagyobb kapacitású gép, mint Bónis Imre hozzátette, közel 20 millió forintba kerül. Próbáltak pályázni, de eddig nem sikerült támogatást nyerni rá. Egy járművet ugyanakkor három éve már tudtak vásárolni a Start Munkaprogram keretében, amellyel hatékonyabban és gyorsabban tudják szállítani a szalmát és a brikettet is. Olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy a helyi gazdálkodók, és a Palotabozsoki Zrt. ingyen adja az önkormányzatnak a szalmát.

Sámod Önk.

A polgármester elmondta, a közeljövőben fogják átadni a felújított hivatalt, a munkálatokra az önkormányzat a Magyar Falu Programban nyert támogatást.

– A fal meg volt dőlve, illetve nagy repedések voltak rajta, elkerülhetetlen volt a beruházás. Újra kellett falazni. A hivatal dolgozói épp a napokban költöztek vissza a kultúrházból a régi hivatali helyükre

– mondta Bónis Imre.

A ormánsági település önkormányzata folyamatosan pályázik, a Magyar Falu Program keretében korábban az orvosi rendelő felújítására nyertek támogatást, de útfelújításra, gépbeszerzésre, játszótér , valamint a kultúrház felújításra is beadták a pályázatukat, hiszen ezekre ráférne a korszerűsítés.