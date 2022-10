Mint azt Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere lapunknak elmondta, olyan döntést kellett hoznia a képviselő-testületnek, amely egyelőre még beláthatatlan következményekkel jár. Az elmúlt két évben szerződés szerint 23 Ft/kWh-t kellett az áramért fizetni, jövőre viszont nettó 268Ft/kWh-ra változik ennek a díja, tehát több mint 11-szeres áron lesz áram az önkormányzati fenntartású közintézményekben.

– Ha nem fogadjuk el a kapott árajánlatot, akkor kockáztatnák az óvoda, a bölcsőde, a művelődési ház, a hivatal, a sportcsarnok, stb. áramellátását. Szerződés nélkül ugyanis egy-két hónap után lekapcsolnák az áramot

– magyarázta a városvezető.

Az önkormányzat egyébként egy 50 önkormányzatot magában foglaló csoportos közbeszerzési eljáráshoz csatlakozott, eddig ugyanis az volt a gyakorlat, hogy minél több ajánlatkérő volt egy közbeszerzésben, annál kedvezőbb árat tudott adni a szolgáltató. Az energiaválság, illetve a jelenlegi gazdasági helyzet azonban ezt is felülírta, ugyanis – mint arról egy közbeszerzésben érintett szakcég a harkányi önkormányzatot tájékoztatta – az elmúlt hónapokban 10 energia közbeszerzési eljárásból 8 eredménytelen volt, ugyanis az energiakereskedők nem tudtak árat adni a szervezeteknek, önkormányzatoknak. Ennek fényében már az is jó eredménynek könyvelhető el, hogy a város egyáltalán kapott árat, és szerződést tud kötni a legjobb ajánlatot adó MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel.

– A megemelkedett áramdíj nagyságrendileg bruttó 110 millió forint többletköltséget jelent 2023-ban a harkányi önkormányzatnak, amelynek kigazdálkodása minden bizonnyal csak más szolgáltatások rovására tud megtörténni, vagy még úgy sem, mert még előttünk áll a közvilágítás, valamint a gáz beszerzése, hiszen ezek a szerződések is idén december végén járnak le

– mutatott rá Baksai Endre Tamás.