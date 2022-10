Heteken belül végeznek a villányi borvidéken a szürettel, most már nagyrészt a cabernet franc-t, cabernet savignon-t szedik. Kézi és gépi szüretet is lehet látni, hiszen sok borász még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy a prémiumkategóriájú borok alapanyagait kézzel szüreteljék. A munkaerőhiány, és a technológiai fejlődés ugyanakkor sokakat már a gépi szüretre szoktatott.



– Mennyiség szempontjából nem lehet okunk panaszra, de tény, hogy az elmúlt néhány hét esőzései nem könnyítették meg a munkálatokat. A munkaszervezés lényegesen nehezebb és bonyolultabb volt, mint száraz időben. Átlagos mennyiségről beszélhetünk, sőt néhány fajtánál nagyobb mennyiség is termett. Kék­oportó, merlot, kékfrankos több lett azokon a területeken, ahol kedvező fekvésű ültetvényen, megfelelő mikro- és makrokörnyezetben fejlődhetett a növény. Gombabetegségekkel nem kellett számolni a szezon során, de a szüret előtti esős időszak már nem kedvez a szőlőtermesztésnek és ilyenkor már növényvédelmet beiktatni rizikós és költséges

– mondta Nagy Gergely, a Villányi Borvidék hegyközségi titkára. Hozzátette, a szaktudás, és a jó időbeosztás segít most a termelőknek, hogy időben szedjék le a szőlőt. Ilyenkor mindenki figyeli, hogy melyik dűlőben melyik tábla hogy bírja, és aszerint rangsorolják a szüret időpontját.



Ami a minőséget illeti, a szakember elmondta, a korai fajták nagyon szépek, a kései prémiumfajtákkal kapcsolatban pedig csak később tudnak nyilatkozni, hiszen azokat most, vagy még a következő napokban szüretelik. Az viszont már most is kijelenthető, hogy az alkoholfokokkal nem lesz gond, és nagyon szép színek jellemzik majd az idei borokat.



Az aszályos időszak ellenére is nagyon szép a termés



Riczu Tamás borászatának szőlőültetvényein augusztus 14-én kezdődött a szüret, és az esős időszak kezdetéig le is tudták szedni az alapborok (rozé, olaszrizling, muskotály) szőlőit. A nehéz, aszályos évjárat ellenére a termés és az új borok is nagyon szépek. A 2022-es villányi rozét és a siklósi olaszrizlinget már a Villányi Vörösbor Fesztiválra kivitték, kóstoltatták, értékesítették, és a vendégektől nagyon jó visszajelzéseket kaptak. Az alapboroknál géppel szüreteltek, de a prémium-, illetve a szuperprémium-borok alapanyagának szedésénél a mai napig ragaszkodnak a kézi szürethez. Héthektárnyi saját területet művelnek hat éve már teljesen vegyszermentesen.

– Egy magyar kutatóintézet által kifejlesztett Flavo Plant nevű növényi kondicionálószerrel védjük a szőlőt, mely terméknek 50%-a fahéj, a másik fele egyéb gyógynövényekből áll. Nemcsak a szőlőben, hanem a borászatban, a borok készítésénél is természetes alapanyagokat alkalmazunk, boraink emellett 3 éve kizárólag vegán – állati származékoktól mentes – alapanyagokkal készülnek. Hiszem, hogy a tökéletes bor a szőlőben születik, melyet a maga mására formál az útkereső borász – mondta Riczu Tamás borász.