A baranyai vállalkozók egy része egyelőre kivár. Van, aki azt is mondta, hogy nem tudja pontosan mikor fogják telepíteni a rendszert, mert ugyan néhány projektet már megvalósítottak, viszont a pénzügyi elszámolási felület nem teszi lehetővé, hogy a pályázati forrásokhoz hozzájussanak. Így nem tudják dömpingszerűen meghitelezni a fejlesztéseket, miközben ezzel szemben a piacról érkező igények is megnövekedtek. A vállalkozások egyébként a rekordszámú jelentkező okán elhúzódó elbírálási eljárás miatt sem tudják tartani magukat a kitűzött dátumokhoz, igaz ezek eredetileg is tervezett időpontok voltak.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium sajtóosztálya lapunkkal nemrég azt is közölte, hogy az első ütemet soha nem látott érdeklődés kísérte, több mint 43 ezer támogatási kérelem érkezett, az eddig megítélt támogatások összege meghaladja a 90 milliárd forintot. Jelenleg már több mint 22 ezer pályázó rendelkezik támogatói okirattal és kezdheti meg a beruházás megvalósítását.