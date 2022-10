Nemcsak a gombaárusokból volt sok tegnap a piacon hanem számos vásárló is elhozta saját szedését, hogy a vásárcsarnoki gombaszakértővel bevizsgáltassa. A sorban többen álltak, egy fiatal nő kosarában őzlábgombákat, míg egy másiknál csiperkét láttunk.

– A hőmérséklet, és az eső kedvezett a gombának. Mezeiket hoznak, de lassan elindul az erdei is – említi Virág Richárd gombaszakértő. Közben egy fiatalember kosarát ellenőrizte, mely során majdnem minden érzékszervét használta a gombaszakértő: tapintást, szaglást, látást, ízlelést. És hogy milyen gombákat hoztak, volt köztük csiperke, szegfűgomba, vargánya, de talált gyilkos galócát is. Tippet is adott a gombaszakértő: csak olyan gombát szedjünk, amiben biztosak vagyunk.