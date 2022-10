Ha tavaly télen még titkon megmosolyogtuk az osztrákokat-németeket az egy szál gyertyával fűtött szobával fenyegető felhívásokért, az idén az arcunkra fagyhat a mosoly. Az energiapazarlás csökkentése önmagában is ráfér az emberiség tehetősebb felére, ám ami e címen Európára vár, már a soknál is több lehet.

A kényszerű szigorítások most érték el a Pécsi Tudományegyetemet is – és az országos helyzetet látva a tízezernyi hallgató-oktató-dolgozó még örülhet is, hogy nem bezárásokról, csak jelentős energiacsökkentésről kényszerültek dönteni. Amelyek sorában legfeljebb 20 fok lehet az oktatási és irodahelyiségekben, kollégiumi szobákban, de csak 18 a közösségi terekben. Lekapcsolják a nem elengedhetetlen világítást (külterek, díszkivilágítás, parkolók), üzemen kívül helyezik az akadálymentesítéséhez és a zavartalan működéshez nem szükséges felvonókat is. Az egyetemi flottán kívül más nem használhatja az e-autó-töltőket, tilos a saját eszközök (e-roller, -kerékpár) töltése, korlátozzák az étel-ital automaták működését is.