A korábbi tapasztalatok alapján mintegy 2500 fő látogatóra számítanak. Az esemény társszervezője az idén 25 éves BMMK, amely a programot továbbképzéseként is akkreditálja. A rendezvény egyik plenáris ülését a tervek szerint dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter tartja. Emellett itt mutatják be a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elmúlt 25 évéről készült könyvet is.