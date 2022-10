Ugyan nem pénteken, de 13-án jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón a napelemszektor számára fekete hírt, miszerint várhatóan a hónap végétől alapvető változás áll be a lakossági telepítés lehetőségeiben. A hír derült égből villámcsapásként érte a napelemszakmát, részletszabályok híján ezernyi találgatás látott napvilágot, a szektor érdekvédelmét felvállaló napelem- és napkollektor-szövetség pedig máris csokorba gyűjtötte finomító javaslatait.

A szerdai Magyar Közlönyben aztán meg is jelent a rendelet, eszerint október 31-től csak az a háztartási méretű kiserőmű helyezhető üzembe, amely kizárólag saját villamosenergia-fogyasztásának kielégítése érdekében termel villamos energiát, a közcélú hálózatba történő feltáplálásának lehetőségét ideiglenesen felfüggesztik. Fontos a pontos dátum is, mert sokan most ébredve gyorsan megpróbálják még beadni kérelmüket. A szöveg pontosan úgy szól, hogy ezt október 31-ét megelőzően, magyarán, 30-án, vasárnap éjfélig tehetik meg az elfogadás reményében.